Em poucas palavras, o que significa votar o PL das Fake News?

Apoie o 247

Google News

Enquanto as Big techs se ocupam em disseminar fakenews contra a PL, a real importância e relevância social deixam de ser oferecidas. Tudo isso porque as plataformas estão interessadas em dinheiro, não importando a origem se são de criminosos, mafiosos ou a direita endinheirada. Se você quer uma informação para resolver um problema jurídico, pode dar uma busca na internet e deveria receber uma informação confiável. Mas, acima de um site que realmente pode dar uma informação confiável, tem sempre um site não confiável que paga para ter seu material em primeiro lugar de busca. O golpe tem sucesso porque estava em destaque em um buscador. Ou seja, elas recebem para divulgar fakenews, sem nenhum filtro para que isso possa acontecer.

A fakenews é um método de fabricação intencional difundida a partir dessas grandes plataformas digitais, que teve muito impacto a partir das eleições da vitória de Bolsonaro. A ideologia que fez crescer a extrema direita no Brasil e no mundo, se deve a essa metodologia para fins políticos. Tudo no final das contas é interesse de classe, pois conseguiram eleger Bolsonaro via whatsapp. E sem essa regulamentação, continuaremos reféns das fábricas de mentiras.

A direita está amedrontada, assim como as plataformas que recebem tubos de dinheiro dessa mesma direita. Pois sem propagar mentiras via meios digitais, essa ideologia fascista não se propaga. Basta ver o engajamento quando você posta uma ideia sem pagar e outra pagando. Como o sistema que vivemos é o capitalismo, que verifica que notícias trágicas, discurso de ódio, teorias da conspiração, dão mais ibope do que notícias boas. Nunca ganharam tanto quanto nesses últimos anos, sem serem responsabilizadas por nada.

O projeto da PL 2630 não foi tirado do nada. De repente. Está há três anos em discussão, teve 27 audiências públicas, com mais de 150 opiniões de grandes especialistas, ou seja, houve tempo de prós e contras. A internet sempre foi Casa da mãe Joana, sem regulação e isso é o grande atrativo da extrema direita difundir sua ideologia nefasta. Antes se escondiam através da Deep Web, com essa facilidade, encontraram essa brecha para expandir pelo navegador comum.

Até o diretor executivo do Google na Sérvia, Paunataguelovic, está a favor desta PL no Brasil. Apenas por aqui, temos um vale tudo colonialista que quer ficar nas antigas senzalas e seus escravos. É preciso esclarecer a população do que estão em jogo, todos que estão votando contra e por que. O telegram já tinha se posicionado que o país deveria se curvar as determinações particulares da plataforma e foi retirada do ar. Logo depois, aceitou a regulamentação e voltou a operar no Brasil. Aliás, toda campanha falsa contra a PL, receberia um multa grande e todas imediatamente retiraram os post. Só respondem quando o assunto é dinheiro.

Não me recordo do Arthur Lira ter colocado uma matéria importante em votação para perder, pois isso não o beneficia em nada, principalmente nas próximas eleições e seus aliados que precisam dessas mesmas fakenews. A regulação da mídia digital está em vários países. Nos EUA, por exemplo, é feita pela Federal Communications Commission (Comissão Federal de Comunicações, ou FCC, na sigla em inglês), agência independente do governo criada em 1934.Ela se dedica a regular o mercado, nas questões econômicas. Existem distorções como ser possível mostrar um cadáver e não um seio.

Quando entenderam o que significava a PL não interferiria nas liberdades religiosas, os líderes de igreja apoiaram. Tudo isso mostra que a desinformação é inimiga da liberdade. Desculpem, mas eu precisava desabafar.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.