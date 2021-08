Em Rondônia o agro não para. De queimar e destruir

No estado não se abre a janela para garantir circulação de ar, orientação fundamental na pandemia de Covid-19, mas para a fumaça tomar conta do ambiente edit

Porto Velho só perde em focos de calor nas ÚLTIMAS 48 HORAS para Porto Murtinho, epicentro dos incêndios em Mato Grosso do Sul nos últimos dias.

No período ANUAL, Porto Velho ocupa o terceiro lugar no ranking do fogo e o quinto no período MENSAL, segundo o INPE.

O Monitoramento Rural informa que Rondônia tem na manhã desta terça-feira, 24, 2285 focos de calor.

Só na capital são mais de 800 focos.

Em Rondônia o fogo se concentra em municípios com intensas atividades agrícolas e pecuárias.

No estado não se abre a janela para garantir circulação de ar, orientação fundamental na pandemia de Covid-19, mas para a fumaça tomar conta do ambiente.

No WhatsApp, um grupo oferece mil reais para quem topar ir à Brasília protestar no dia 7 de setembro em atos antidemocráticos. É gente que quer a boiada, a soja, a grilagem, o garimpo, desmatamentos e queimadas, por cima de tudo e de todos com fogo pra todo lado.

É gente que apoia crimes ambientais e que se agarra ao presidente mais antiambiental que este país já teve.

Após denúncia na imprensa, o link de convite do grupo foi redefinido.

