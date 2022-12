Em terra de democracia, terrorismo não pode ter vez

Apoie o 247

Brasília, 12 de dezembro de 2022. Uma data que ficará marcada na história da política brasileira. Tanto pelo fortalecimento da democracia, com a diplomação do presidente Lula, no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), quanto pelo terrorismo que tomou conta das ruas de Brasília na noite daquele dia.

Carros e ônibus foram queimados, a sede nacional da Polícia Federal apedrejada, postos de gasolina saqueados, e a população amedrontada. Um verdadeiro cenário de filme de terror orquestrado pelos golpistas apoiadores de Bolsonaro e insuflado pelo próprio candidato derrotado.

Apesar de ter sido planejado e executado por um pequeno grupo, o terrorismo em Brasília foi mais uma tentativa de esfarelar a nossa democracia. E o que mais chamou a atenção nesse ato antidemocrático foi a atuação dos agentes da Segurança Pública do DF, sob gestão do governador bolsonarista Ibaneis Rocha. Mesmo com a cena de terror no centro da capital federal, quase nada foi feito para impedir e punir. Policiais até estiverem presentes no local das ações, mas era como se eles estivessem ali apenas por obrigação, por medo de perderem o emprego. Quase 72 horas depois, nenhum golpista foi preso.

É importante destacar que essa polícia que permitiu que os arruaceiros golpistas destruíssem patrimônios público e privado é a mesma que monta uma estrutura gigantesca, com cavalaria, e age de forma truculenta contra os movimentos de esquerda. A menor manifestação por direitos e dignidade para a população é motivo para agressões e, inclusive, prisões.

Outro ponto a ser destacado é que esse vandalismo em Brasília é apenas a ponta do iceberg do que pode ocorrer caso os golpistas não sejam devidamente punidos. Basta um pequeno giro por grupos de Telegram e WhatsApp, ou por outras redes sociais de bolsonaristas, para ver que o terrorismo é uma pauta bastante alimentada. “Agora é guerra”, “o Brasil vai pegar fogo”, “é liberdade ou morte”, são algumas das expressões usadas. Além de muitas postagens conterem, inclusive, ameaças contra a vida do presidente eleito e ministros do Supremo Tribunal Federal.

Desde que Lula derrotou Bolsonaro nas urnas, bolsonaristas, com anseios golpistas, têm tocado o terror Brasil afora. BRs interditadas, interrupção do direito de ir e vir e toda sorte de manifestações terroristas e golpistas. Ironicamente, os protestos pedem a intervenção militar, que justamente, cerceia manifestações de qualquer natureza.

Eles não podem ficar impunes. É hora de identificar e penalizar os envolvidos. A todos. Organizadores, vândalos, incentivadores, financiadores e até mesmo às instituições que foram omissas. E, principalmente, o candidato derrotado que, desde que perdeu nas urnas, abandonou suas obrigações como mandatário do país e se jogou num vitimismo vergonhoso.

Em terra de democracia, terrorismo e golpismo não podem mais ter vez. O nosso Estado Democrático de Direito urge por providências antes que situações mais graves aconteçam.

