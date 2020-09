Embaixador Celso Amorim define discurso de Lula: “este é o homem que traz a razão, que traz a tolerância”

Denise Assis, do Jornalistas pela Democracia, relata a entrevista feita com Celso Amorim sobre o discurso de Lula neste 7 de setembro. "Foi um discurso propositivo, com uma clara linha de defesa da soberania, do interesse nacional, da distribuição de renda para os trabalhadores, tudo isto bem encadeado com o que está acontecendo", disse o ex-chanceler ao 247 edit