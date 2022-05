Encantar a política - Uma proposta de cristãs e cristãos católicos para o povo brasileiro

Apoie o 247

ICL

Neste último final de semana, de 13 a 15/05/2021, nos reunimos, no Centro Cultural de Brasília, no Distrito Federal, um grupo de cristãs e cristãos católicos de todos os estados brasileiros e do distrito federal em um seminário com o propósito de analisar e discutir a nossa participação na política.

O diagnóstico é que houve, nos últimos tempos, uma demonização da política, dando como fato concreto que tudo que vem da política é mal e que política é coisa de bandido, que não existem políticos honestos e honestas. Essa ação é pensada e tem como objetivo afastar as pessoas da política. Isso traz uma desmobilização por parte da sociedade no que se refere ao acompanhamento dos poderes constituídos e facilita a ação de pessoas que não tem nenhum compromisso com as boas práticas na vida política.

O prognóstico é que essa postura de afastamento da política gerou em quem acredita ser “bom” ou os que dizem “não quero saber de política,” a permissão que gente muito do mal chegasse ao poder político, produzindo um governo errante, desorganizado e estruturalmente débil, contudo, utilizando de um discurso supostamente conservador, mas com uma prática profundamente corrompida, desestruturando o papel do estado como indutor do crescimento e protetor das populações mais fragilizadas, tendo um poder legislativo trôpego e uma maioria parlamentar que impede a fiscalização dos atos do Poder Executivo e que ao invés de defender, propõe a retirada de direitos conquistados nos últimos 50 anos, como nem mesmo no período da ditadura houve essa ousadia contra os direitos do povo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A política é o melhor e o mais rápido caminho para que haja ampliação de direitos e o aprofundamento das garantias individuais e coletivas da sociedade como um todo e dos menos favorecidos em particular. Também é através da política que se consegue propor coisas novas que, uma vez transformadas em políticas públicas, favorecem essa mesma sociedade

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Então, é necessário que as pessoas escolhidas para serem representantes do povo nos poderes legislativos, que são os parlamentos, sejam comprometidas com pautas que elevem a política ao patamar da decência e da defesa dos princípios democráticos, econômicos, políticos, sociais e ambientais que elencamos na carta que deverá ser assinada pelos candidatos que se comprometam com estes princípios que é o que é necessário para fazer da política o alicerce e o arrimo daquilo que vamos chamar de cidadania.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

É com estes propósitos que as cristãs e cristãos católicos, ligados a diversas, pastorais, comunidades, dioceses, congregações, movimentos e organismos ligados à Igreja propõem que possamos ENCANTAR A POLÍTICA. Permitir e refletir que encontremos beleza na atividade política é o caminho para escolher pessoas que venham representar nossas utopias e defendam direitos humanos elementares, que passam pelo chamado de Papa Francisco de garantir que os trabalhadores tenham acesso a ter Terra, Trabalho e Teto, assim sendo, garantindo que haja dignidade para a classe trabalhadora e o futuro promissor do povo brasileiro.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE