Encontro histórico de Chico Buarque e Silvio Rodrigues em Cuba relembra tempos de luta e afetos

Chico Buarque participou nesta sexta-feira na Casa de las Americas, em Havana, de uma roda de conversa entre amigos de toda uma vida. Recordações de tempos remotos, lembranças da atuação solidária brasileira ao longo do tempo, memória de acontecimentos como o voo de solidariedade com Frei Betto, em 1992, foram temas abordados no encontro.

Cada uma das cerca de 30 pessoas de diferentes gerações que estava presente se apresentou e trouxe palavras emocionadas de agradecimento à permanente atuação de Chico em defesa de Cuba e à decisão do artista de viajar para Havana quando o país vive sua pior crise em muitas décadas. Não foi sequer preciso mencionar as últimas ameaças do governo norte-americano. Todos sabiam.

Chico, que há algum tempo fazia planos com Silvio, amigo cubano de décadas, para gravarem juntos uma nova versão de “Sueño con Serpientes”, clássico do repertório de compositor de Cuba, um dos expoentes da Nova Trova Cubana, decidiu que era hora de viajar para Havana e gravar a música lá. Chico chegou a Cuba esta semana, levando sua voz, solidariedade e apoio ao povo cubano num momento delicado de ameaças dos Estados Unidos à Ilha. Levou também duas malas com remédios que entregou ao Ministério da Saúde. “Modéstia à parte, a ideia da viagem foi minha”, afirmou Chico, orgulhoso.

“Foi uma conversa mágica”, disse uma das participantes da reunião, onde se destacou a importância do encontro entre Chico e Silvio e a irmandade simbólica entre cubanos e brasileiros. Surgiram lembranças, fotos e falas de amigos e representantes de movimentos, como o MST, lembrado por seu trabalho humanitário no país. Amigos de Cuba como Marília Guimarães, Frei Betto e o jogador Sócrates, entre outros, foram citados, além de pessoas que fazem trabalho de campo no dia a dia do país.

O embaixador brasileiro em Havana, Christian Vargas, ao lado da mulher diplomata Daniella, que está em Cuba desde 2023, recordou os 120 anos das relações Brasil-Cuba e anunciou que, em breve, será inaugurado o Centro Cultural do Brasil em Havana Vieja.

Maria Elena Vinueza, diretora do setor de Música da Casa de las Americas, salientou a importância do Canto dos Cantores da América Latina, projeto conduzido pela Casa, que inclui trovadores de toda a América e levou relatos do andamento dos projetos e novos planos. Alguns artistas brasileiros como Pedro Luiz e João Cavalcante (filho de Lenine) estavam entre os presentes.

Da reunião, saíram propostas, planos de encontros futuros entre Cuba e Brasil e a promessa de que o próximo ato será trazer Silvio Rodrigues e sua mulher Niurka ao Brasil.

Ainda no encontro, Chico recordou uma parte de sua canção, Casualmente, que recorda Havana:

“La canción, la mujer

EI crepúsculo, Ia catedral

Hasta el mar de La Habana es lo mismo, pero

No es igual”

Esses versos da canção de Chico, de seu álbum Caravanas, foram inspirados na música Pequeña Serenata Diurna, de seu amigo Silvio Rodrigues. Mais um laço de irmandade entre os dois e entre os dois países.