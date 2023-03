Enquanto Bolsonaro foragia, o Brasil avançou 4 anos em políticas sociais

Apoie o 247

Jair Bolsonaro retornou ao Brasil nesta quinta-feira (30), depois de três meses se comportando como um fugitivo da Justiça em Orlando, nos Estados Unidos. De lá para cá, o país tomou conhecimento de mais crimes da ficha corrida do ex-presidente de extrema-direita. Entre eles estão a incitação e promoção dos atos terroristas de 8 de janeiro contra os Três Poderes, e o contrabando e apropriação indébita de jóias milionárias que pertencem ao patrimônio do Estado brasileiro.

Enquanto Bolsonaro deu a graça de sua ausência do país, sob a presidência de Luiz Inácio Lula da Silva, o Brasil avançou em várias políticas sociais que haviam sido esvaziadas ou destruídas pelos governos Michel Temer-Jair Bolsonaro. Enquanto Bolsonaro fugia do país, Lula reajustou o salário mínimo para R$ 1.320, com um ganho real pela primeira vez depois de quatro anos.

Nos 90 dias de fuga de Jair Bolsonaro, Lula retomou o programa Mais Médicos, com 15 mil vagas ao todo, apenas em 2023. O foco maior será para profissionais brasileiros, mas não haverá restrições. Além disso, o governo vai oferecer incentivo para revalidação de brasileiros formados no exterior. Serão investidos R$ 750 milhões no programa.

Utilizado por Bolsonaro de maneira eleitoreira para tentar se reeleger, o Bolsa Família foi resgatado pelo presidente Lula, reformulado e fortalecido. Atualmente paga um benefício médio de R$ 670, atendendo cerca de 21 milhões de famílias brasileiras em situação de extrema pobreza. O governo investiu R$ 14 bilhões no programa apenas neste ano.

Outro programa social de reconhecido sucesso nos governos Lula e Dilma Rousseff, o Minha Casa Minha Vida também foi retomado. E com uma diferença primordial: o retorno da Faixa 1, que agora é voltada para famílias com renda bruta de até R$ 2.640. Nos últimos quatro anos, a população com essa faixa de renda foi excluída do programa pelo governo neoliberal bolsonarista.

O Brasil também protagonizou avanços civilizatórios na área da Ciência, com o reajuste imediato nas bolsas de iniciação científica, mestrado, doutorado e pós-doutorado, com aumentos que variaram entre 25% e 200%. Serão ofertadas 53,6 mil bolsas de pesquisa científica neste ano.

Durante o governo de Jair Bolsonaro, 33 milhões de brasileiros foram submetidos à insegurança alimentar grave, além de mais 115 milhões de pessoas com algum grau de insuficiência na alimentação. Com a retomada do PAA, o governo Lula está atuando no combate à fome e movimentando a economia, pois faz aquisição de alimentos saudáveis, produzidos pelos agricultores familiares, e repassa-os para famílias em situação de vulnerabilidade social e abastece escolas, hospitais, restaurantes populares e cozinhas solidárias.

Enquanto Jair Bolsonaro se escondia da Justiça brasileira na Flórida, que se tornou antro da extrema-direita latina, o presidente Lula retomava os laços do Brasil com o mundo, empreendendo uma série de viagens internacionais, reatando relações, reivindicando o protagonismo que sempre fez parte da diplomacia brasileira. Em 90 dias de governo Lula, o Brasil deixou de ser o pária internacional que foi nos últimos quatro anos.

O governo do presidente Lula interrompeu o genocídio em curso do povo indígena Yanomami. Numa força-tarefa que envolveu diversos ministérios e instituições do governo, foi realizada uma operação contra o garimpo ilegal nas terras do povo indígena, além de ações emergenciais de combate à fome e a doenças decorrentes da desnutrição. Não é possível esquecer que, durante a pandemia, Bolsonaro negou até água potável aos povos indígenas.

Portanto, mesmo com a sabotagem do Banco Central, mantendo os juros na estratosfera; da mídia corporativa, que já encerrou a “lua de mel” com o governo; e da oposição bolsonarista no Congresso, os 90 dias de exílio de Bolsonaro foram marcados por avanços sociais não registrados no mínimo em quatro anos. Bolsonaro não pode ser mais empecilho ao desenvolvimento do país e deve prestar contas à Justiça de sua lista imensa de crimes. Enquanto isso, que o Brasil siga avançando na retomada das conquistas que beneficiem especialmente os menos favorecidos.

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.

