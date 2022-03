Enquanto EUA e Comissão Européia apostam na guerra, China propõe agenda para a solução política e diplomática do conflito

Apoie o 247

ICL

Dentre os cinco países com assento permanente no Conselho de Segurança da ONU – China, EUA, França, Reino Unido e Rússia –, a China tem defendido a posição mais favorável e equilibrada para se avançar na resolução política e diplomática do conflito.

Pequim mantém uma linha de comunicação direta tanto com Moscou como com Kiev, e sinalizou a disposição de mediar as negociações entre a Rússia e a Ucrânia, se for chamada pelas partes.

Em contraste com a postura dos EUA e da Comissão Europeia, que apostam na escalada do conflito [aqui] e terceirizam a guerra contra a Rússia enviando dinheiro, armas, munições e mercenários à Ucrânia, a China atua na direção oposta.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O ministro das Relações Exteriores Wang Yi defende “esforços internacionais construtivos em favor de uma solução política”, informa o Global Times, principal jornal chinês em língua inglesa.

No dia 25/2 Wang Yi apresentou os cinco pontos que resumem a posição da China acerca do conflito:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“a China defende firmemente o respeito e a salvaguarda da soberania e a integridade territorial de todos os países e o cumprimento sério dos propósitos e princípios da Carta da ONU; a China defende o conceito de segurança comum, abrangente, cooperativa e sustentável.

A China acredita que a segurança de um país não pode ser feita à custa de prejudicar a segurança de outros, e a segurança regional não pode ser garantida pelo reforço e até mesmo pela expansão dos blocos militares. As preocupações razoáveis ​​de segurança de todos os países devem ser respeitadas.

Após as cinco rodadas consecutivas de expansão para o leste da Organização do Tratado do Atlântico Norte, as demandas legítimas da Rússia sobre segurança devem ser levadas a sério e resolvidas de maneira adequada; é absolutamente imperativo que todas as partes exerçam a contenção necessária para evitar que a situação na Ucrânia se deteriore ou mesmo fique fora de controle; o lado chinês apoia e encoraja todos os esforços diplomáticos conducentes à resolução pacífica da crise ucraniana, e estimula conversas e negociações diretas entre a Rússia e a Ucrânia o mais rápido possível.

A Ucrânia deve ser uma ponte de comunicação entre o Oriente e o Ocidente, em vez da linha de frente dos confrontos entre os principais países.

A China também apoia a Europa e a Rússia em seus esforços para manter o diálogo em pé de igualdade sobre a questão da segurança europeia e, eventualmente, formar um mecanismo de segurança europeu equilibrado, eficaz e sustentável; e a China acredita que o Conselho de Segurança da ONU deve desempenhar um papel construtivo na resolução da questão da Ucrânia e que a paz e a estabilidade regionais, bem como a segurança de todos os países, devem ser colocadas em primeiro lugar.

As ações tomadas pelo Conselho de Segurança devem reduzir a tensão, em vez de adicionar combustível às chamas, e devem ajudar a resolver a questão por meios diplomáticos, em vez de agravar ainda mais a situação.

A China sempre se opõe a citar deliberadamente o Capítulo VII nas resoluções do Conselho de Segurança para autorizar o uso da força e sanções”.

Wang destacou que “a China sempre cumpriu fielmente suas obrigações internacionais e desempenhou um papel construtivo na salvaguarda da paz e estabilidade mundiais”.

E também lembrou que “que a China nunca invadiu outros países, lançou guerras por procuração, buscou esferas de influência ou se envolveu em qualquer confronto de bloco militar”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Como defensora “do caminho da paz e do desenvolvimento” e comprometida em construir uma comunidade com um futuro compartilhado para a humanidade, a China rejeita “firmemente todas as hegemonias e poderes fortes”, afirmou o ministro das Relações Exteriores Wang Yi.

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.