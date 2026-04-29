Entre a guerra e a saída: o que realmente está em jogo

Por trás da retórica de guerra e das mesas de negociação, o conflito já se move em outra direção, uma disputa menos visível em que o poder se mede pela capacidade de controlar o funcionamento do mundo.

O conflito se reorganiza em silêncio

A guerra chegou a um ponto em que seus próprios termos já não explicam o que está em curso. O que aparece como escalada militar, negociação nuclear e troca de ameaças funciona hoje mais como superfície do que como centro. O eixo real se deslocou. A disputa deixou de ser definida apenas pela capacidade de destruição e passou a se organizar em torno de algo mais profundo: a capacidade de condicionar o funcionamento do sistema que sustenta o mundo.

Esse deslocamento não é retórico, é material. Ele aparece nas rotas marítimas, no preço da energia, no tempo das cadeias logísticas e na capacidade de impor custos sem cruzar imediatamente o limiar de uma guerra total. É nesse terreno que a relação entre Estados Unidos, Irã e Israel se torna inteligível. Não se trata apenas de quem pode vencer no sentido clássico, mas de quem consegue impedir que a força do outro se converta em vitória política.

É a partir desse deslocamento que as negociações em curso passam a fazer sentido. O que se apresenta como impasse entre exigências nucleares e garantias de segurança encobre uma disputa mais concreta. De um lado, os Estados Unidos buscam restabelecer a previsibilidade do sistema, reabrir plenamente as rotas e conter os efeitos econômicos de uma crise que já pressiona energia, inflação e cadeias globais. Para isso, precisam de um acordo que produza estabilidade sem carregar o custo político de um recuo.

Do outro lado, o Irã reorganiza a negociação a partir de uma vantagem específica: sua capacidade de interferir na circulação. Ao deslocar o centro da crise para esse ponto, não apenas resiste, mas redefine a própria ordem da negociação. Em vez de iniciar pelas limitações nucleares, procura condicionar qualquer avanço ao alívio material do cerco, à recomposição de sua capacidade econômica e ao reconhecimento implícito de que não foi derrotado.

É nesse descompasso que o impasse se consolida. Washington precisa estabilizar o sistema sem parecer que cedeu. Teerã precisa aliviar o bloqueio sem parecer que capitulou. O conflito entre as propostas não está apenas no conteúdo, mas na forma como cada lado pode sustentar publicamente o desfecho.

Nesse ponto, Israel se torna o fator que mais condiciona o limite das negociações, ainda que não as conduza diretamente. Sua posição não se orienta pela construção do acordo, mas pela definição do que não pode ser aceito. Qualquer desfecho que preserve no Irã capacidade de projeção regional, margem nuclear ou legitimidade política é, na prática, um resultado adverso.

Por isso, a lógica israelense opera por restrição. Ao manter pressão constante em outras frentes, especialmente no Líbano e na Faixa de Gaza, impede que o conflito seja reorganizado exclusivamente em torno da mesa diplomática. A guerra permanece ativa mesmo quando a negociação avança, não como desvio, mas como parte do próprio mecanismo de contenção.

O efeito é direto. Enquanto Estados Unidos e Irã buscam um ponto de acomodação, o espaço possível desse ajuste é continuamente estreitado. Um acordo amplo o suficiente para estabilizar o sistema tende, ao mesmo tempo, a preservar elementos da capacidade iraniana que Israel considera inaceitáveis. É nesse limite que a negociação encontra sua tensão mais dura.

A partir daí, a posição iraniana ganha coerência. Ao deslocar o centro da disputa para a circulação, o Irã transforma uma limitação estrutural em instrumento de pressão. Sem disputar superioridade militar direta, passa a operar sobre o ponto mais sensível do sistema: a capacidade de manter fluxos estáveis de energia, comércio e logística.

Essa estratégia não exige controle absoluto, mas interferência suficiente para produzir incerteza, elevar custos e alongar o tempo da crise. Com isso, altera a relação entre força e resultado. A questão deixa de ser a destruição do adversário e passa a ser a capacidade de tornar o funcionamento do sistema mais caro, mais lento e mais imprevisível.

Nesse movimento, a negociação também é reordenada. Ao priorizar o alívio material do cerco antes de qualquer compromisso estrutural, o Irã busca não apenas ganhos imediatos, mas consolidar o fato de que sua capacidade de pressão já produziu efeitos concretos. Mais do que resistir, procura converter essa pressão em reconhecimento político.

É dessa vantagem que deriva sua posição. Não uma vitória no sentido clássico, mas a capacidade de impedir que a superioridade do adversário se traduza em um desfecho que possa ser apresentado como derrota iraniana.

Esse reposicionamento se apoia em um ambiente internacional que deixou de ser unipolar. China e Rússia não entram no conflito como atores militares diretos, mas funcionam como estabilizadores externos de uma negociação que interessa a ambos manter fora do controle exclusivo de Washington.

Para Pequim, o ponto central é a previsibilidade das rotas e o fluxo contínuo de energia. Para Moscou, a crise contribui para dispersar a pressão ocidental e ampliar seu espaço de atuação. Nenhum dos dois precisa transformar o Irã em aliado pleno. Basta impedir que ele seja isolado a ponto de aceitar um acordo sob coerção unilateral.

Ao ampliar interlocuções com países como Omã, Catar e Paquistão, o Irã dilui o eixo da negociação e evita a armadilha de um acordo bilateral assimétrico. A multiplicação de canais não é apenas diplomacia, mas estratégia de poder. Quanto mais distribuída a negociação, menor a capacidade de um único polo impor o desfecho.

O resultado é um conflito administrado por equilíbrio, não resolvido por decisão. A crise deixa de ser encerrada por um ato final e passa a ser sustentada por um arranjo instável de forças.

Nesse arranjo, o desfecho mais provável não é uma solução definitiva, mas uma acomodação funcional. Um acordo limitado, centrado na reabertura parcial das rotas, na redução do nível de pressão econômica e na retomada de algum grau de previsibilidade, surge como saída viável. O tema nuclear não desaparece, mas é deslocado, permitindo que todos os envolvidos apresentem o resultado como suficiente para evitar o agravamento da crise.

Um segundo caminho é a manutenção do impasse em forma prolongada. A circulação permanece tensionada, os custos seguem elevados e a negociação avança de maneira intermitente, sem ruptura nem resolução. Trata-se de uma guerra administrada no limite entre pressão e contenção.

Há ainda o risco de ruptura. Um movimento destinado a quebrar o impasse, por cálculo ou erro, pode reintroduzir a lógica da escalada direta. Nesse cenário, a prioridade deixa de ser o controle do sistema e passa a ser a restauração da dissuasão por meio da força.

Um acordo amplo permanece como possibilidade remota. Exigiria concessões simultâneas que, no contexto atual, implicariam custos políticos difíceis de sustentar para todos os envolvidos.

O que se desenha não é uma guerra sem saída, mas uma guerra cujo desfecho não pode ser apresentado como vitória clara por nenhum dos lados. É essa condição que organiza o conflito neste momento. A disputa já não gira em torno de destruir o adversário, mas de impedir que ele converta poder em resultado político.

Nesse cenário, negociar não significa encerrar a guerra, mas definir as condições sob as quais ela pode ser suspensa. O acordo possível não resolve o conflito. Apenas estabelece um ponto de equilíbrio entre forças que não podem se derrotar abertamente.

Entre a guerra e a saída, o que realmente está em jogo é quem consegue determinar esse ponto de equilíbrio sem assumir o custo da derrota. É nessa medida que o desfecho será definido.

Artigo publicado originalmente em <código aberto>