Entre a máfia dos pastores, a fé dos hipócritas e o apoio dos bolsonaros à tortura e à morte

Duas coisas são absolutamente incompreensíveis e incompatíveis em uma pessoa que se autodenomina cristã: A primeira é defender qualquer ação que tenha relação com o ódio. A segunda é apoiar politicamente ou religiosamente o fascismo político, o racismo estrutural e a ditadura como forma de governo.

O que cristãos têm a ver com a política? Em meu ponto de vista, tudo!! Cristãos não podem ficar indiferentes à atual situação do Brasil e dos seus filhos mais pobres. Um cristão não pode fingir que não vê as mazelas patrocinadas por este governo. Quem se reconhece enquanto cristão, tem que ter na sua prática o reflexo de sua fé!

Jesus Cristo, em sua vida pública, segundo o Evangelho, esteve ao lado dos marginalizados e contra as práticas espúrias dos religiosos que agiam em conluio com o Estado para tirar dos mais pobres e acumular riquezas aos mais ricos. Ao ser perguntado sobre qual sua postura com relação ao que era próprio do estado, Jesus disse que deveria ser dado a César o que era de Cezar, e a Deus o que era de Deus. Ou seja, não havia apoio por parte de Deus, ao que é próprio de Cesar.

Como pode um cristão defender a tortura praticada pelo estado policial, tendo sido o Deus Cristão uma vítima deste mesmo tipo de estado, que usou seus policiais de então para espancá-lo, chicoteá-lo e bater os pregos em suas mãos, braços e pés numa cruz? Não consegue imaginar o que é uma sessão de tortura, vá na Bíblia e nos quatro Evangelhos leia sobre os episódios da prisão, julgamento de Jesus Cristo: Lá está narrado como foi a noite e o dia de Jesus em uma sessão de torturas que começou na noite anterior, e foi até a morte e morte de cruz: açoites, socos, pontapés, torturas com espinhos enfiados no crânio e finalmente crucifixação. Não sabe onde encontrar? Então clique nestes links abaixo:

Alguns líderes religiosos da época de Jesus em Jerusalém e de hoje, no Brasil, tiveram e têm a mesma relação com o estado e com os poderosos. Fingem não ver a vida de cão que o povo passa, o abandono, a fome, a miséria e o desprezo. Justificam que Jesus disse que sempre haverá pobres entre nós: “Os pobres sempre tendes convosco e podeis fazer-lhes o bem quando quiserdes. Mas a mim não tereis sempre” (Mc14,7). Como sempre fazem os hipócritas, utilizam meias palavras para justificar a própria sordidez. Quando usam essa justificativa, nunca usam a frase completa, onde Jesus completa “e podeis fazer-lhes o bem quando quiseres. Mas eu não vou estar sempre com voces”.

Diante destes escritos sagrados, como é que uma pessoa que se diga seguidora de Jesus Cristo possa se fazer de cega mesmo enxergando, de surda ouvindo e de muda falando? Como alguém pode dizer que apoia quem defende torturadores? Como é que alguém apóia um governante que tem entre seus assessores, homens que usando o nome de Deus, pedem ouro e dinheiro em depósito em suas contas para liberar um dinheiro que é público? Qual nome estes homens que se dizem de Deus, dão para isso?

Como é que homens que se dizem de Deus, utilizam da Palavra de Deus e imprimem em BÍBLIAS seus nomes, suas fotos e de seus familiares NA PALAVRA DE DEUS? Não contentes em corromper a Igreja, não felizes em corromper o sistema político cuja missão era combater a corrupção, já que dizem ser a razão pela qual ajudaram a eleger e apoiar este governo e acabam por corromper até Bíblias Sagradas?

É isso que acontece com essas pessoas que continuam apoiando esse governo. A corrupção que aqui se retrata é apenas uma ponta deste imenso Iceberg. Há algo pior sendo corrompido. A mente, a missão e a verdade que dizem defender! Todos sabem o que este governo significou para a vida dos brasileiros diante desta pandemia! 660.000 mil mortos e nenhuma única palavra de aconchego por parte do presidente da república para os familiares que perderam seus entes queridos.

Feche os olhos e diga o nome de pessoas que você conheceu ou amou e que de forma direta ou indireta participou de sua vida e que morreu por acreditar na cloroquina e neste governo antivacina! E ainda fingem que isso não tem responsabilidade direta em razão da omissão deste governo? E aí, a pergunta que não vai ser calada é… que fé é essa?? Fé em um Deus Vivo que venceu a morte ou em um mito que promove a morte?

Olhem a tentativa frustrada de vender vacinas, em outro esquema envolvendo pastores! Será se o povo Evangélico quer mesmo para si esta desgraça? Não esta na hora de dizer o que de fato se sente, se vê, se ouve e se fala com relação a este governo, dizer que este governo não representa os anseios reais do povo evangélico? Do povo católico? Penso que é até legítimo alguém acreditar e defender politicamente qualquer pessoa, até mesmo Bolsonaro! Sim. Isso pode ser feito. O que não pode é fazê-lo em nome de Jesus!

Não façam mais isso!

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.

