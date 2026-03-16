Envelhecer sem combates

Não me preocupo com a velhice,

tanto que ela chegou e eu não percebi.

Sem combates, as rugas se instalam...

O importante é manter a capacidade cognitiva,

o mental e os ideais intactos!

Já enfrentei os riscos de AVC e de infarto, escapei.

Já venci enfermidades e muitas cirurgias,

muitos combates para manter a vida ativa.

Meu sentido de viver é compatível com o envelhecer.

O corpo se modifica sem perder a essência,

com fraternura no ser e ter.

A minha vida é feita de muitas viagens.

Já caminhei por muitas estradas,

por muitos rios eu já naveguei.

Encontrei meu porto seguro no rio Sena.

Porém, mentalmente eu não paro de viajar por outros lugares.

Passado, presente e futuro navegam comigo.

Vejo o tempo no espelho das águas.

Ele avança nas correntes e se acalma de repente...

Quando olho para o céu, eu sou como uma nuvem em movimento.

Entre um céu nublado ou azulado, eu imagino personagens.

Viro menina da Amazônia empinando papagaio!

O tempo se aproveitou de minha distração,

cortou a linha de meu papagaio colorido que dança no céu.

Eu fiquei com o fio do tempo nas mãos...

Tenho a esperança da menina que empinava papagaio.