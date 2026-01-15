Epifania a Solnik

Bebo minhas dúvidas num cálice.

Olho no espelho ,

onde está a minha face?

Campo, nuvens e sol.

O céu é uma ilusão

embriagada de paz.

A desilusão me ensinou

a enxergar o vento.

Já não sinto o chão.

Hoje embrulho a vida

num papel amassado e dourado

e amo apenas o tempo.

Sem esperança,

sem ilusão,

sem expectativas.

Livre da vida,

como um menino.

Não acredito mais em mapas.

Nos caminhos da minha mão,

a cigana só viu

rios sem destino.

As ondas gritam

no encontro com o rio.

E eu, RIO das correntezas.

Minhas dificuldades

são fraquezas que aprendi a carregar.

Olha-me, espelho,

como se fosse a primeira vez.

E que o desespero rasgue a verdade,

pra eu nascer do que restou.

Julio Beraldi