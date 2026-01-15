TV 247 logo
      Buscar
      Alex Solnik avatar

      Alex Solnik

      Alex Solnik, jornalista, é autor de "O dia em que conheci Brilhante Ustra" (Geração Editorial)

      2816 artigos

        HOME > blog

        Epifania a Solnik

        Um poema de Julio Beraldi

        Epifania a Solnik (Foto: Gerada por IA-DALL-E)

        Bebo minhas dúvidas num cálice.
        Olho no espelho ,
        onde está a minha face?

        Campo, nuvens e sol.
        O céu é uma ilusão
        embriagada de paz.

        A desilusão me ensinou
        a enxergar o vento.

        Já não sinto o chão.
        Hoje embrulho a vida
        num papel amassado e dourado
        e amo apenas o tempo.

        Sem esperança,
        sem ilusão,
        sem expectativas.
        Livre da vida,
        como um menino.
        Não acredito mais em mapas.

        Nos caminhos da minha mão,
        a cigana só viu
        rios sem destino.

        As ondas gritam
        no encontro com o rio.  

        E eu, RIO das correntezas.

        Minhas dificuldades
        são fraquezas que aprendi a carregar.
        Olha-me, espelho,

        como se fosse a primeira vez.

        E que o desespero rasgue a verdade,
        pra eu nascer do que restou.

        Julio Beraldi

        * Este é um artigo de opinião, de responsabilidade do autor, e não reflete a opinião do Brasil 247.

        Artigos Relacionados