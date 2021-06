Eram minhas bisavós feministas? Sou eu feminista? O que é feminismo?

Por Zezé Weiss

O fato é que, Alexandrina de Santa Rita de São José, índia Pataxó Meridional das barrancas do Rio Grande, e Ilidia Feliciana de Jesus, escrava alforriada da região do Veríssimo, as duas mineiras, doceiras, parideiras, foram mulheres a seu modo livres ao final do século XIX.

Dos grotões onde viviam, ambas pobres e iletradas, nenhuma delas deve ter conhecido a palavra feminismo, muito menos ter tido a mais mínima noção do teor revolucionário do conceito intelectual e filosófico que se consolidou ao final do século XIX, quando eram jovens.

Para minhas bisavós, mulheres roceiras, da lida dura do mato, não haveria como saber daquela primeira onda de feminismo, fortalecida por mulheres inglesas e norte-americanas em territórios inimagináveis. Para elas, a igualdade de gênero era disputada no grito com seus maridos toscos, à beira do rego dágua, batendo o milho no pilão para garantir a farinha do sustento de cada dia.

Quase com toda certeza, minhas bisas desconheceram as lutas das mulheres daquele tempo, como por exemplo pelo direito de ter propriedades, ou de escolher seus maridos, já que, reza a lenda, bisa Alexandrina foi “pega no laço” pelo bandeirante que se engraçou com ela, e bisa Ilídia se amancebou com o portuga que a livrou do cativeiro.

Como é então que eu posso imaginar que essas mulheres anônimas e invisíveis tivessem algo a ver com o feminismo? Pois bem, um pouco antes do início do século XX, elas pariram minhas avós, Enézia e Maria Feliciana, moças do tempo em que mulher não votava, que casamento começava cedo, entre os 13 e os 15 anos e que falar de escola, nem pensar.

Quando a primeira mulher pôde votar, no Reino Unido, em 1918, minhas avós já tinham os primeiros de seus dez filhos cada, e as questões prementes da segunda onda feminista, como o aborto, elas resolviam do jeito delas, com picumã de fogão mesclado com chá de losna, como um dia me contou Vó Maria. Talvez por isso ambas tenham gerado e criado mulheres de livre pensar, naqueles tempos, nos confins de Minas.

Minha mãe Odete, filha de Enézia, nascida em 1929, era brava como a avó e a mãe, de quem herdou o espírito libertário. Dondete, como a chamávamos, estudou pouco na escola, menos de um ano, mas era culta e letrada. Amava o esportes e a poesia e, mesmo nunca tendo lido os livros de Simone de Beauvoir, jamais fez questão de ver filha casada.

Nunca Dondete deu pitaco em namoro, casamento ou de divórcio de filha (teve seis) mas, isso sim, fazia questão de ter filhas estudadas, “para ter melhor futuro”. Dondete sempre era da opinião que estudo resultava em independência financeira, pois pra ela, “doméstica”, mulher tinha que trabalhar fora e tinha que ganhar igual que homem, até pra largar dele, se “desse na cabeça” e tivesse vontade.

Dondete sempre achou um absurdo que mulheres tivessem salários menores que os dos homens, e olha que ela nem sabia que no Brasil nós mulheres ganhamos em média 30% menos que nossos colegas homens pelo mesmo tempo e pelo mesmo trabalho. Pois então, Dondete, mesmo sem saber, era uma baita de uma feminista!

Revendo agora sobre os dados da violência de gênero no Brasil, a cada 12 segundos uma mulher é violentada, a cada 10 minutos uma mulher é estuprada e a cada 90 minutos uma mulher é assassinada, segundo organizações confiáveis, fico lembrando de uma prosa que minha mãe e eu tivemos sobre feminicídio.

Indignada, minha mãe contou sobre a raiva que sentiu com o assassinato da socialite Angela Vilas Boas, a quem admirava, “porque mulher nenhuma mulher nasceu pra apanhar nem pra ser matada.” Estivesse viva, imagino como reagiria à discriminação de jovens negras e indígenas, ou à execução de Marielle Franco e, mais recentemente, de Kathlen Romeu, no Rio de Janeiro.

Nascida eu de uma mulher forte e irmã de mulheres igualmente fortes, me pego pensando nos avanços do feminismo e nos desafios que nós mulheres enfrentamos nesta terceira década do século XXI. Penso eu que todas nós, Marias (éramos seis, uma se foi muito cedo, há mais de 30 anos), somos mulheres de luta, antenadas com o nosso tempo, meio que donas de nossos destinos, mas ainda com o desafio de muito espernear em nossas jornadas.

Temos, é certo, muito mais igualdade de direitos do que nossas mães, avós e bisavós. Mulheres da minha geração – conto 66 marços – nos politizamos na militância, mas seguimos longe dos espaços de poder, ocupamos apenas 13% das vagas de parlamentares no Congresso brasileiro. Nós, que lutamos e contribuímos para a queda da ditadura (1964-1985), não tivemos força o suficiente para sustentar no poder a primeira presidenta do Brasil, democraticamente eleita com 54 milhões de votos.

Tivemos, sobretudo nos governos Lula e Dilma, avanços nas políticas públicas, como por exemplo a gestão dos parcos porém fundamentais recursos do Bolsa-Família; vimos nascer a Lei Maria da Penha, que salva vidas; conhecemos a luta do MST para instaurar a equidade de gênero no campo e no meu partido, o PT, pelo menos em tese (na prática a teoria continua sendo um desafio) conquistamos a paridade de gênero nos espaços da direção partidária.

Não obstante as conquistas que obtivemos nas últimas décadas, inclusive o direito de viver nossas orientações sexoafetivas, de procriar menos ou mais segundo nosso desejo, de construir outros modelos de famílias, muitas de nós seguem “pelejando por ajuda” nas lidas domésticas, cumprindo dupla ou tripla jornada de trabalho, ou se subjugando, por razões várias, às mais diversas formas de racismo, exploração sexual e violência doméstica.

Concluo pois, pensando que, por herança e por conhecimento, o feminismo encontrou guarita em mim, e disso muito me orgulho. Porém, por mais que queira, mesmo sendo bisneta de Ilidia e Alexandria, neta de Maria e de Enézia, filha de Odete e irmã da Di Lourdes (falecida), da Martha, da Lúcia, da Sílvia e da Iêda, todas mulheres porretas, para ser feminista mesmo ainda me falta, como dizia Dondete, um queijo e uma rapadura.

Sigo tentando!

P.S. Não posso garantir que os nomes exatos das minhas bisavós sejam mesmo esses, porque Vó Enézia morreu muito cedo, nos anos 60, quando eu tinha 7 anos, e Vó Maria, mesmo tendo vivido por mais tempo, não era dada a esses detalhes, para ela insignificantes, como por exemplo nomes completos. E embora a história corra de geração em geração, também não posso garantir que bisa Ilidia foi escrava, nem que bisa Alexandrina foi pega no laço, porque mesmo sendo índia, a história diz que, na região onde vivia, onde hoje é o atual município de São Francisco de Sales, Minas Gerais, a miscigenação se deu pela dominação dos originários pelos chegantes, sem guerra aberta. Na essência, o que ficou foi o registro de suas personalidades fortes, feministas ao modo delas.

