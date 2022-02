Erdogan em Kiev, Putin em Pequim: o neo-otomanismo pode se encaixar na Grande Eurásia?

Apoie o 247

Por Pepe Escobar, de Istambul, para o The Cradle – O ano chinês do Tigre começou com um grande estrondo – uma cúpula ao vivo em Pequim entre o presidente russo Vladimir Putin e seu colega chinês Xi Jinping – e um estrondo menor – o presidente turco Recep Tayyip Erdogan em Kiev, Ucrânia. E sim, está tudo interligado.

O conselheiro de política externa do Kremlin, Yuri Ushakov, havia revelado antecipadamente que Putin e Xi divulgariam uma “declaração conjunta muito importante sobre as relações internacionais entrando em uma nova era” , com Rússia e China em sincronia “sobre os problemas mundiais mais importantes, incluindo questões de segurança”.

Os ministros das Relações Exteriores Sergey Lavrov e Wang Yi, que trabalharam sem parar antes da cúpula, se reuniram no dia anterior em Pequim para finalizar a declaração conjunta. Wang enfatizou a crescente interconexão da Iniciativa do Cinturão e Rota (BRI) com a União Econômica da Eurásia (EAEU), e também abordou o interesse do Sul Global, referindo-se a extensas discussões sobre cooperação dos BRICS, Ucrânia, Afeganistão e Península Coreana.

A declaração conjunta Rússia-China foi ampla. As duas potências globais, entre as principais conclusões da cúpula, são contra a expansão da OTAN; favorecer a ONU e “justiça nas relações internacionais”; a aliança também combaterá a “interferência nos assuntos internos de países soberanos” e irá se opor a “forças externas” que minam a segurança nacional; além disso, são resolutamente contra as revoluções coloridas.

Um artigo de Putin publicado pela agência chinesa Xinhua detalhou todo o espectro das discussões sino-russas no mais alto nível – desde o esforço para “fortalecer o papel central de coordenação das Nações Unidas nos assuntos globais e impedir o sistema jurídico internacional, com a Carta da ONU em seu centro, de ser erodida” para “expandir consistentemente a prática de acordos em moedas nacionais e criar mecanismos para compensar o impacto negativo das sanções unilaterais [dos EUA]”.

Putin definiu resolutamente a China como “nosso parceiro estratégico na arena internacional” e enfatizou como ele e Xi “têm em grande parte as mesmas opiniões sobre como abordar os problemas do mundo”.

Ele disse que esta parceria estratégica é “sustentável, intrinsecamente valiosa, não afetada pelo clima político e não direcionada contra ninguém. É sustentada pelo respeito, consideração pelos interesses fundamentais de cada um, adesão ao direito internacional e à Carta da ONU”.

O Sul Global – e possivelmente partes da Europa, agora enfrentando um inverno gelado com preços elevados de combustível por causa do impasse sobre a Ucrânia – não deixará de compará-la com a visão de mundo da OTAN.

Enquanto isso, em Kiev, Erdogan e Zelensky revisavam a parceria estratégica turco-ucraniana.

Erdogan fez um grande feito em Kiev. Ele pediu “uma solução pacífica e diplomática” na Ucrânia, não seguindo exatamente a narrativa implacável da Máquina de Guerra. Ele ainda disse que a solução deve ser encontrada “no âmbito dos acordos de Minsk, com base na integridade territorial da Ucrânia e no direito internacional”.

Isso combina exatamente com a visão de Moscou. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, havia comentado anteriormente: “se a Turquia pudesse encorajar Kiev a implementar o acordo de Minsk, Moscou acolheria esse desenvolvimento”.

O papel do sultão

Então, entre Erdogan como mensageiro/pacificador benigno – a última reviravolta na fascinante e interminável saga do que poderia ser interpretado como sua busca por uma postura pós-neo-otomana mais refinada na política externa.

Bem, não é tão simples. Erdogan, mesmo antes de desembarcar em Kiev, afirmou que Ancara está pronta para sediar uma reunião Putin-Zelensky ao vivo ou mesmo “conversas em nível técnico”.

Essa foi sua deixa para promover um possível passeio de Putin a Ancara após seu encontro com Xi em Pequim: “Sr. Putin nos disse que visitará a Turquia após sua visita à China”.

Erdogan convidou Putin no final de janeiro. O Kremlin confirma que ainda não há data definida.

O propósito ostensivo da visita de Erdogan a Kiev, parte de um Conselho Estratégico de Alto Nível, era assinar o chamado Acordo de Livre Comércio de Nova Geração, incluindo a muito complicada – para Moscou – produção conjunta de drones Bayraktar, fabricados por Baykar Makina, uma empresa de propriedade de ninguém menos que o genro de Erdogan, Selcuk Bayraktar.

Sim, no Erdoganistão está tudo na família. E o problema é que o drone de combate Bayraktar TBT 2 – como os vendidos para a Ucrânia desde 2018 – continuará sendo usado contra a população civil de Donetsk. Lavrov e até o próprio Putin têm falado muito sobre isso em relação a Ancara.

A caminhada na corda bamba geopolítica de Erdogan inclui os S-400s russos e F-35s dos EUA, recebendo gás russo e tecnologia nuclear enquanto vende esses Bayraktars para os inimigos da Rússia, e até mesmo o apoio, expresso pelo ministro da Defesa turco Hulusi Akar no final de janeiro, à guerra de 1936. A Convenção de Montreux, que é muito específica sobre a restrição da OTAN no Mar Negro: “Está fora de questão desistir de [Montreux] nas condições de hoje”.

A sede da OTAN em Bruxelas não vai achar graça

Até agora, Erdogan e seu Partido da Justiça e Desenvolvimento (AKP) estavam ativamente abandonando Montreux em benefício do ainda improvável Canal Istambul que liga o Mediterrâneo ao Mar Negro, “inteiramente sob a soberania da Turquia”, de acordo com Erdogan – obviamente um acordo muito suculento do ponto de vista da OTAN. No entanto, o fato é que Ancara, atolada em um pântano econômico/financeiro, não tem meios para construir o Canal.

A corda bamba geopolítica ainda deixa na balança os objetivos reais da Organização dos Estados Turcos (OTS), antigo Conselho Turco, que cristaliza a força do pan-turquismo – ou pan-turanismo. Já foi além da Declaração de Susha do ano passado, que solidificou um turco-azeri “uma nação, dois estados”; agora abrange esses dois mais o Cazaquistão, o Uzbequistão e o Quirguistão, e tem cortejado ativamente a Hungria, o Afeganistão, o Turcomenistão e – por último, mas não menos importante – a Ucrânia.

A OTS se reuniu em uma ilha bem segura em Istambul em novembro passado. Eles discutiram em detalhes o fato de que o ambiente político extremamente complexo no Talibã no Afeganistão pode se espalhar por novos casos de terrorismo e migração descontrolada. Não houve vazamentos sobre as futuras etapas práticas do OTS.

Muito mais do que uma ponte ligando a Ásia Menor e o Cáucaso à Ásia Central, ou uma espécie de “diálogo” benigno entre o sul do Cáucaso e a Ásia Central, a OTS, em teoria, carrega todas as armadilhas de um bloco do Mar Negro a Xinjiang, sob uma hegemonia turca não muito disfarçada, o que implica um elemento sério do Cavalo de Tróia: uma presença da OTAN.

Resta saber como a OTS faria a interface com a Organização de Cooperação de Xangai (SCO), que congrega os “istãos” como membros plenos, assim como o Irã – mas não a Turquia, que é apenas um observador. As principais potências da SCO são, obviamente, a Rússia e a China, o que de forma alguma permitiria, por exemplo, que o Cáspio estivesse aberto a políticas predatórias ocidentais, violação das esferas de influência russa e iraniana e, acima de tudo, um bloco de 'segurança' com A OTAN 'liderando por trás'.

A conversa nos corredores do palácio

É bastante esclarecedor avaliar como a mídia alinhada a Erdogan – mais de 90% totalmente controlada em toda a Turquia – reflete o que podem ser os cálculos reais que circulam nos corredores daquele palácio sultanesco de 1.000 quartos em Ancara.

Eles veem que a Rússia “invadiu a Crimeia e anexou o leste da Ucrânia” e está tentando “solidificar sua posição no Mar Negro e na Europa Oriental”. Ao mesmo tempo, eles veem o Império instrumentalizando a Turquia como uma mera “linha de frente” em uma guerra maior, com a estratégia da OTAN de “sitiar” a Rússia e a China também sendo aplicada contra a Turquia.

Portanto, “o medo da Turquia agora é tão forte quanto o medo da Rússia e da China”.

Eles parecem entender que se a Máquina de Guerra conseguir o que deseja desesperadamente, “o Mar Negro será transformado no Mediterrâneo Oriental. Os EUA e a Europa se estabelecerem totalmente no Mar Negro significa que nunca sairão.” Isso “poderia levar à destruição da Turquia a médio e longo prazo”.

E depois há a reviravolta crucial: “A Ucrânia não pode parar a Rússia. Mas a Turquia pode.” É exatamente nisso que Erdogan está jogando. “Os EUA e a Europa devem ser impedidos de se estabelecer no Mar Negro. As relações Turquia-Rússia devem ser preservadas”. O problema é como “a integridade e a defesa da Ucrânia devem ser apoiadas”.

Todos os itens acima se encaixam perfeitamente com Erdogan, de volta de Kiev com todas as armas retóricas em punho, explodindo que o Ocidente quer “piorar” a crise ucraniana. A mídia alinhada a Erdogan o classifica como “um jogo está sendo preparado para conduzir a Turquia contra a Rússia”.

Até agora, Erdogan nunca realmente desafiou a “ordem internacional baseada em regras”. Para a Ásia, a ênfase estava no anti-imperialismo, as terríveis consequências do colonialismo, o estado de apartheid israelense e a islamofobia ocidental. Para o Ocidente, ele impressionou com sua própria versão do diálogo das civilizações (e foi tachado de “autocrata”).

Em última análise, Erdogan não está intoxicado pelo ocidente, muito pelo contrário. Ele vê a ordem liderada pelos EUA como uma potência neocolonial interessada apenas em pilhar os recursos das terras do Islã. É claro que ele é deficiente culturalmente – aderindo, na melhor das hipóteses, a memorizar versos do Alcorão, ouvir música militar otomana e tirar uma foto com a estranha estrela pop turca. Ele não lê; é tudo uma questão de instinto.

Uma conversa sobre o neo-otomanismo erdoganiano no Grande Bazar de Istambul supera qualquer análise de think tanks. Bazaaris nos dizem que é algo em constante fluxo. Em termos de política externa, migrou de pró-UE para frustração por ser excluído, aliado à certeza de que a Turquia está farta de ser um estado cliente dos EUA. É como se Erdogan, instintivamente, tivesse compreendido o atual e abismal desastre estratégico do ocidente coletivo – daí seu esforço, agora, de construir alguma cooperação estratégica com a Rússia-China.

Ele passou por uma conversão? Considerando sua lendária volatilidade, todas as apostas estão canceladas. Erdogan tem uma longa memória e não esqueceu que Putin foi o primeiro líder mundial a condenar a – fracassada – tentativa de golpe de 2016 dos suspeitos habituais da inteligência e apoiá-lo pessoalmente.

Ainda falta muito para que a Turquia de Erdogan se torne um parceiro estratégico da Rússia. No entanto, ele tem o dom de saber para que lado os ventos geopolíticos estão soprando – e isso aponta para a integração da Eurásia, a Parceria da Grande Eurásia conceitualizada pela Rússia e a primazia da parceria estratégica Rússia-China.

Existe até um mini-boom eurasianista na Turquia. Eles são seculares; anti-OTAN – assim como Rússia-China; considere o Império como o encrenqueiro indiscutível na Ásia Ocidental; e querem laços mais estreitos com Moscou e Teerã.

Em "Nostalgia for the Empire: The Politics of Neo-Ottomanism", M. Hakan Yavuz argumenta que “o neo-otomanismo constitui uma teia de inter-relações entre o discurso dominante do islamismo, as memórias residuais da grandeza otomana e o desejo proeminente de reconstituir a cultura turca”.

A questão central é o “poder regional”. Por que não uma forte “potência regional” profundamente integrada em uma forte Grande Eurásia – em vez de um mero (decomposto) vassalo ocidental? Não é à toa que Erdogan está morrendo de vontade de sair com Putin em Ancara.

