Especialistas confirmam: leite de saco é mais digerível

Nos dias de hoje, é comum vermos várias comparações e tentativas de escolher um mal menor que, quando encaradas de perto, se mostram extremamente sem nexo.

É muito comum vermos hoje em dia a comparação entre o governador tucano João Doria e o presidente-anta, Jair Bolsonaro. Quem nunca esteve conversando com um grande cabeça pensante da esquerda que afirmou que, caso houvesse um segundo turno entre Bolsonaro e Doria, votaria com certeza no tucano, sem pensar duas vezes?

Há motivos para isso, a imprensa burguesa veio e vem fazendo uma intensa propaganda a favor de Doria, como a grande divulgação que foi realizada da sua vacinação heróica (atualmente 14,6%), e, também, pelo seu tratamento extremamente humanitário com os mais pobres, como quando ele ofereceu comida aos moradores de rua. Pouco importa se foi ração ou se estava passada da validade, é melhor do que nada.

O que fica claro é que Bolsonaro e Doria são iguais no conteúdo, com apenas algumas mudanças na fórmula e na embalagem. Doria, afinal, é um Bolsonaro de calça apertada.

Enquanto a imprensa burguesa tenta passar a imagem de um Doria civilizado, a população paulista sabe muito bem que Dória é tão fascista e criminoso quanto Bolsonaro e tem tanta culpa quanto o último em relação às mortes pela covid-19 em São Paulo, onde, somente nesse mês, foram 90.627 mortes pelo vírus.

Mesmo que os golpistas procurem impulsionar Doria como um governador científico, os dados comprovam o extremo contrário, com o altíssimo número de mortes e a pífia vacinação e testagem no estado, inclusive sendo proporcionalmente inferior a alguns estados do nordeste com infraestrutura muito menor que a capital industrial do Brasil.

A direita e a imprensa golpista procuram tornar a imagem de João Doria algo mais digerível para o população, com a intenção de minar os votos da esquerda para um candidato mais limpo e mais fácil de controlar do que Bolsonaro, utilizando-se da política pega-trouxa conhecida como frente ampla.

Como disse anteriormente, Bolsonaro e Doria possuem o mesmo conteúdo. Só possuem algumas mudanças na fórmula e na embalagem; enquanto Bolsonaro aparece de modo mais rígido e autoritário, Doria parece ser um governante mais maleável. Apenas mudanças na embalagem.

O caso lembra algumas reportagens que já li sobre o leite embalado em saco e sua diferença para o leite “cru”.

O leite cru possui vários organismos que podem ser nocivos ao estômago, por isso ele deve ser fervido antes, para que ele possa ser limpo. Caso contrário, pode causar mal-estar. Já o leite de saco passa pelo processo de pasteurização, onde é filtrado, fervido e rapidamente resfriado, e esse choque térmico elimina alguns elementos nocivos do leite tornando-o mais digerível.

No caso, Bolsonaro é apresentado pela imprensa golpista como o leite cru, sendo nocivo e de digestão muito difícil, enquanto a mesma imprensa apresenta Doria como o leite de saco, que passou por um processo para remover alguns elementos nocivos e facilitar sua digestão. A imprensa até faz propaganda de como o leite de saco do Doria é bem mais seguro e confiável que o leite cru de Bolsonaro.

Mas analisemos. A fazenda (imprensa golpista) que produz o leite cru de Bolsonaro e o leite de saco do Doria é a mesma, e já se sabe que ela e seus produtos não são confiáveis, tendo em vista que ela já foi flagrada não processando o leite cru Bolsonaro™, colocando em sacos e vendendo como leite de saco do Doria™, como se fossem produtos diferentes, mas que na verdade têm a mesma procedência.

Porém, a população paulista sabe muito bem que Doria não passa de leite cru, que não passou por processos, embalado em um saco e sendo apresentado como um elemento bem mais nutritivo e saudável que Bolsonaro, já que a propaganda da imprensa e seus nutricionistas afirmam que leite de saco é nutritivo e digerível enquanto o leite cru é nocivo.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.