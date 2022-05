Esperança não possui peso para Doria

Apoie o 247

João Doria disse que saía da disputa à Presidência da República com a alma leve e, depois, afirmou que sua alma está cheia de esperança. Logo, esperança é leve, e já que massa e peso são a mesma coisa na linguagem popular que também não leva em consideração a densidade, conclui-se que esperança não tem peso. Pelo menos a esperança do ex-governador.

Vinte e Três de Maio é dia do MMDC (Martins, Miragaia, Dráusio e Camargo), marco da Revolução Constitucionalista em São Paulo, em homenagem aos estudantes heróis do movimento que foram assassinados nesse dia, 90 anos atrás. Sei que a sigla foi alterada para MMDCA para incluir o quinto estudante, Alvarenga, mas a tradicional é a que ficou na memória. Porém, ontem, em especial, pela desistência de mais um candidato da inexistente terceira via, podemos pensar em outros nomes para compor a sigla mnemônica, faltando completar com o último:

Mandetta

Moro

Doria

C ...

Assim, consagra-se Doria, o que deixou de ser sem nunca ter sido. Até agora a estratégia do moribundo PSDB está dando certo: tiraram Doria do governo de São Paulo. Em meio a tantas quimeras políticas, não se descarta a hipótese de uma chapa Rodrigo Garcia-Márcio França, resgatando a dobradinha PSDB-PSB estadual de antigamente.

