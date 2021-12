Esperança: uma delegada da PF, uma educadora e um educador ambientais

Apoie o 247

A realidade é tensamente contraditória e a vida é inundada de conflitos e de surpresas, que turvam a compreensão da realidade.

Hoje me emocionei ao conversar pelo Canal e pelo Site Cartas Proféticas com dois educadores ambientais. A professora Jaqueline Guerreiro Aguiar como Educadora Ambiental, facilitadora da Rede Brasileira de Educação Ambiental, Rede de Educação Ambiental e Políticas Públicas, Rede de Educação Ambiental do RJ, dentre outras, também é voluntária nas ações da Pastoral de Ecologia Integral e Coordenadora do Fórum Brasileiro de ONGs e Movimentos sociais e com o Prof. Marcos Sorrentino, que é Professor sênior na Universidade de São Paulo e professor visitante na UFBA.

Com eles me animei esperançosamente com a luta de resistência que fazem na educação ampla e profunda da consciência ambiental.

Ambos declaram-se perplexos com a maior de todas as devastações ecosistêmicas que vivemos no Brasil e no mundo.

Marcos disse que enquanto no governo Lula, em cujo Ministério do Meio Ambiente foi diretor de educação ambiental (de 2003 a 2008), a preocupação com o meio ambiente e com as vidas humanas, animais, florestais, aquíferas e subsolares o carinho e o respeito pelo planeta em toda a sua teia vital era plano de governo, com Jair Bolsonaro o que se vê é a morte de indígenas, quilombolas, dos pobres, das mulheres, dos trabalhadores na forma das agressões praticados pelos garimpos, pelas milícias, pelos grupos internacionais e pelos oligopólios ativos no país.

Como me disse o Dr. Márcio Pochmann, com quem conversei também em outra edição do Programa Chimarrão Profético, apesar de Jair Bolsonaro ter sinceramente avisado durante a campanha eleitoral de que o seu projeto seria o de destruição do Brasil, o vasta esquema golpista desaguado eleitoralmente em sua eleição o levaram à posição de algoz e carrasco do meio ambiente e de todo o país.

A prezada Profª Jaqueline testemunhou sobre o trabalho desenvolvido pela Pastoral de Ecologia Integral no processo educativo usando os templos e espaços das igrejas. Segundo ela, estas se situam em todos os bairros, favelas e setores sociais, abrangendo amplos espectros da sociedade no esforço por reverter a situação infernal e caótica que vive o meio ambiente sob os incêndios, roubos e assaltos predatórios empreendidos por um governo, que já é em si um projeto da morte.

Como pesquisador envolvido na educação ambiental o Prof. Marcos acentuou que temos 8 anos da década de 20 do século XXI para aliviarmos o planeta, desde o Brasil com nossa Amazônia, nosso Cerrado, nossa Caatinga, nossa Serra do Mar e Mata Atlântica, com as águas, selvas e mares, da pressão destrutiva e mortal imposta pelo regime capitalista.

Depois da conversa no Canal Cartas Proféticas os professores se somaram a outros educadores ambientais e compareceram à Audiência Pública no Senado Federal para apresentar documentos e provas da situação em que vivemos, agredidos ambientalmente em nosso país e à conclamação aos e às senadores e senadoras a que se levantem na soma solidária à resistência ambiental.

A vasta rede de educadores e educadoras ambientais é resistência que nos oferece esperança. É do povo, dos seus intelectuais, dos saberes múltiplos, das mobilizações, dos documentos comprovantes da dramática situação ecológica e da ciência que a luta toma corpo contra o fascismo obscurantista e negacionista, praga que favorece ações das máfias, trustes internacionais e milicianos que infernizam nossos povos originários, assaltando e destruindo tudo o que podem no meio ambiente.

Minha esperança aumentou ao ler no Site Brasil 247 a notícia sobre a delegada Denisse Ribeiro, da Polícia Federal, que intimou a sua excrescência miliciana, genocida e ecocida Jair Bolsonaro a “… prestar depoimentos num inquérito sobre vazamento de dados sigilosos da PF.” “O inquérito no qual Bolsonaro está novamente intimado a depor à Polícia Federal investiga um ataque hacker efetuado contra o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em 2020, no início do processo de apuração das eleições municipais.”

A senhora “…Denisse Ribeiro é vista dentro da corporação “Polícia Federal” como inimiga do chefe do governo federal e adversária interna do ministro da Justiça, Anderson Torres”.

Sabemos o quanto as instituições foram brutalmente afetadas pelo fascismo e, no caso da polícia federal, pela expressão mais violenta da traição à pátria, o lavajatismo.

Na disputa mafiosa entre o mesmo no campo ideológico, variando apenas na prática de crimes contra o Estado brasileiro, a democracia e a felicidade do povo brasileiro, Sérgio Moro e Jair Bolsonaro disputaram o comando geral da instituição “Polícia Federal” e, apesar da quebra de braços com a munheca pendendo para o milicianismo e proteção de rachadinhas, gabinete do ódio, ministério da saúde e orçamento paralelos, alguns e algumas policias se salvam integramente na defesa moral da justiça, da verdade e dos direitos.

No uso da polícia federal na perseguição de patriotas, abusivamente acontecido durante a ditadura imperialista-fascista-militar, a PF tem sido antro de barbárie e violência.

Sou testemunha viva da brutalidade do desvio dessa polícia. Desde muito cedo no meu ministério fui perseguido por seus agentes. As últimas agressões se deram com prisões, interrogatórios, inquéritos mentirosos montados nas oficinas do inferno, chamadas de cartórios, até chegar a um júri espúrio militar com cartas marcadas e veredito antecipadamente determinado com a colaboração da PF. Esta invadiu igrejas onde eu atuava, atacou moradores de associações de bairro, onde eu lutava com o povo, invadiu casa pastoral, ameaçou bebês da minha família, me atacou com metralhadoras e pistola no centro de Santa Maria, RS, sem nenhuma prova contra mim a não ser a do “crime” de lutar contra a ditadura e por um projeto nacional e popular de desenvolvimento para nosso país.

Porém, em meio às nuvens de perseguição de altíssima intensidade, sempre apareceram policias federais anônimos e democratas prontos a me ajudar e a me alertar dos pontos de perigo e da tecnologia de espionagem e armadilhas que aqueles inimigos do povo e da democracia armavam, inclusive usando árvores como postos mirantes de observação de minhas movimentações.

Isso me lembra do princípio enunciado pelo padre revolucionário Camilo Torres ao se referir aos Estados Unidos. Ele dizia: “os inimigos do imperialismo americano são nossos amigos”.

De modo que vejo a delegada Denisse Ribeiro, que é desafeta de Jair Bolsonaro e do “ministro” da justiça, o “seo” Anderson Torres, como nossa amiga.

Daqui me solidarizo com o seu trabalho como policial patriota ao intimar o criminoso mor deste país a depor como qualquer outro delinquente e predador constitucional.

Quanto mais policiais, militares honrados e não traidores da pátria se somarem a pessoas como as geniais, honradas e apaixonadas pelo Brasil, pessoas educadoras ambientais, na sua luta e resistência na defesa do que resta de nosso país vivo e na ressuscitação do que foi ferido, morto e agredido em nossa natureza e agredido em nossa natureza, melhor à toda a gigantesca causa da abrangente ao meio ambiente e à verdade justa.

É bom reafirmar que a luta que une, reforça a defesa do ecossistema é a mesma capaz de encorajar uma delegada, mesmo sitiada por inimigos fascistas e criminosos, a intimar a quem quer que seja a prestar contas ao judiciário. Perdoem-me os educadores ecológicos, mas isso também é defesa do meio ambiente. E é muito esperançoso.

Parabéns Delegada Denisse Ribeiro por sua coragem e honradez, Vá em frente pelo Brasil.

Abraços proféticos e revolucionários,

Dom Orvandil.

