Esquema BolsoMaster pode tirar Filipe Barros da corrida ao Senado

A operação deflagrada pela Polícia Federal nesta quinta-feira contra o senador Ciro Nogueira não foi apenas mais uma batida policial em Brasília. Foi um novo capítulo de um escândalo que cresce a cada semana e que já carrega um nome: BolsoMaster. No centro da tormenta, o Banco Master e seu controlador, o banqueiro Daniel Vorcaro - e, ao redor deles, uma teia política que investigadores dizem ter custado ao menos R$ 18 milhões em vantagens ao senador bolsonarista por possível proteção aos interesses do banco dentro do Congresso.





Mandados de busca e apreensão foram cumpridos em endereços ligados ao senador. A suspeita é dura e direta: Nogueira teria usado sua influência no Parlamento para defender alterações legislativas favoráveis ao Master, especialmente aquelas que ampliariam o escopo de atuação do Fundo Garantidor de Créditos - o FGC. Em tese, uma proposta técnica. Na prática, segundo as investigações, um favor milionário disfarçado de política pública.





O FGC é o mecanismo que protege poupadores e investidores em caso de quebra de instituições financeiras. Mas o que estava em jogo aqui ia muito além da proteção ao cidadão comum. O Banco Master havia construído boa parte de sua expansão sobre produtos que dependiam exatamente dessa proteção estatal indireta. Quanto mais o fundo cobrisse, mais o banco poderia crescer - mesmo operando de forma que o próprio Banco Central considerava suspeita. A chamada "emenda Master", apresentada por Nogueira, quadruplicava esse limite de cobertura: de R$ 250 mil para R$ 1 milhão por CPF. Um presente legislativo de alto valor de mercado.





O escândalo já é tratado por investigadores como a maior fraude bancária da história do Brasil. A liquidação do Master pelo Banco Central abriu um rombo bilionário, obrigando o FGC a mobilizar dezenas de bilhões de reais. O dinheiro que deveria ser a última linha de defesa do investidor comum virou o principal amortecedor de um colapso que, para muitos, era evitável.





Mas os desdobramentos políticos da operação podem ir muito além da cúpula em Brasília.





No Paraná, aliados do deputado federal Filipe Barros acompanham os acontecimentos com crescente apreensão. Barros é hoje um dos nomes do bolsonarismo para disputar uma vaga ao Senado em 2026. O problema é que o parlamentar apresentou na Câmara dos Deputados uma proposta idêntica à defendida por Ciro Nogueira no Senado - o mesmo mecanismo legislativo, o mesmo beneficiário direto.





Até aqui, não existe acusação formal contra Filipe Barros. Mas o fato político é inevitável: se a Polícia Federal sustenta que havia um esquema de lobby pago para remodelar a legislação financeira em favor do Banco Master, não será possível ignorar quem reproduziu o mesmo movimento sobre os tapetes de outra cor. A lógica investigativa não respeita fronteiras entre as casas do Congresso.





E aí mora o verdadeiro risco eleitoral para o parlamentar paranaense.





Uma candidatura ao Senado não sobrevive apenas de votos. Ela depende de viabilidade pública, apoio partidário e, fundamentalmente, de uma narrativa limpa. Nenhum projeto político resiste quando passa a conviver, semana após semana, com manchetes ligando seu nome a um dos maiores escândalos financeiros da história do país - ainda que seja na condição de coadjuvante não investigado.





A Operação Compliance Zero segue avançando. A rede política costurada por Vorcaro dentro do Congresso ainda está sendo mapeada. E o que hoje parece atingir apenas os grandes caciques de Brasília pode, em pouco tempo, atravessar a ponte e desembarcar com força total no Paraná.





O BolsoMaster deixou de ser apenas um escândalo bancário. Está se tornando uma bomba política de largo alcance - e os estilhaços ainda estão em voo. Talvez isso explique o grande acordão que rejeitou a indicação de Jorge Messias ao STF, derrubou o veto de Lula à “dosimetria” e enterrou a CPMI do Master.