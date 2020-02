Esquerda, mostra a tua cara!

Jair Bolsonaro está convocando o povo, ou, pelo menos, a parcela da população que ainda o apoia, para uma manifestação cujo objetivo é fechar o Congresso nacional. Talvez, se o presidente de qualquer outro país mais sério do que o nosso fizesse o mesmo, já estaria, no mínimo, respondendo a um processo por atentar contra as instituições democráticas do país. Porém, não sei porque cargas d’água ele ainda não está sob um processo de Impeachment. Motivos não faltam. E foram dados por ele mesmo.



Às vezes fica difícil escrever sobre o atual presidente, porque inevitavelmente estaremos sendo repetitivos. Tudo o que tinha de ser dito sobre Bolsonaro, já foi escrito. Assim como tudo o que precisávamos saber sobre ele, também já é de conhecimento da maioria. Então, o que fazer? Agir, meus caros! Com o mesmo empenho e vigor, que ele age para instaurar uma ditadura no país. O sonho de ter os seus opositores, sob um governo totalitarista onde ele estará acima de tudo e de todos, está quase se materializando. Iremos permitir?



Chega de textos, memes, paródias, esquetes, para criticar ou satirizar a suprema ignorância e autêntica estupidez, de um adorador de torturadores sanguinários. Bolsonaro deve ser defenestrado do cargo, e ter a sua carreira política encerrada para o bem geral da humanidade. Como diz Carlos Cereto do Sportv: “Acabou a brincadeira” Chega! É inadmissível que Congresso, STF, a esquerda e parte da sociedade brasileira que ainda raciocina, admitam que um chefe de estado use a máquina administrativa, para legitimar um poder paralelo criado por ele e gerido por sua milícia de robôs, apoiadores e de integrantes do seu governo.



Onde estarão os congressistas de esquerda e todos os parlamentares opositores do governo, no dia 15 de março? No Twitter, no Insta ou no Face, atuando como digital influencer, diante da manifestação antidemocrática que Bolsonaro e seus Generais organizam. Assim eque vocês estão defendendo o povo, que lhes confiou o voto e lhes deu autoridade para lutarem contra o fascismo e o absolutismo lunático do seu Jair? Até a retroescavadeira do Cid Gomes foi mais útil até agora. A não ser que esse bundamolismo seja estratégico.



A oposição virou uma blogueira caçadora de likes e de seguidores nas mídias sociais. Não age, de fato, como deveria agir diante do que o atual governo vem fazendo e planejando fazer. Só está jogando pra galera. Por isso, Bolsonaro está deitando e rolando. Até o Congresso ele quer fechar. Duvida que ele consegue? Fica nessa aí, postando meme, notinha de repúdio, passando maquiagem e moldando o topete para entrar na live com os fãs, que vocês vão ver. Essa esquerda Manuelica e Molonica não representa o povo não.



O coro está comendo e os companheiros nos quais ainda depositamos alguma confiança, estão limitando-se ao papel de comentaristas do caos nas redes sociais. Isso o José Simão já faz e bem melhor. Temos agora uma esquerda Nelson Rubens, que se resume a fazer fofocas sobre os bastidores do governo. Cadê aquela esquerda raiz que tínhamos aqui? O gato comeu? O povão não tem prerrogativa de foro e nem imunidade parlamentar. Cabe a vocês, que dizem estar ao nosso lado, nos acompanharem nas ruas.



Agora é a hora de fazer e de mostrar a diferença. Esquerda, mostra a tua cara! Ou então, “Foda-se” junto com eles.