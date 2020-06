Essa gente não tem que ser perdoada e, principalmente, não deve ser esquecida.

"Lya Luft não está arrependida, nem mesmo pediu desculpas. Está, isto sim, com medo do que vai acontecer a ela e a todos os operadores da direita dentro da mídia que, por ação e omissão, ajudaram a colocar no Palácio do Planalto um psicopata cercado de débeis mentais", escreve Leandro Fortes, do Jornalistas pela Democracia edit