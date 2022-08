Está proibido chamar o genocida de genocida

Apoie o 247

ICL

Após pedido feito pelo partido do Presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), o ministro do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) Raul Araújo mandou retirar da internet vídeos em que Lula (PT) chama Bolsonaro de genocida. Em sua sentença, o ministro reiterou que “imputar a Bolsonaro o atributo de genocida poderia configurar crime de injúria ou difamação” e que “cabe aos candidatos orientar suas condutas para evitar discurso de ódio”.

Na sentença, o ministro Raul Araújo se antecipou aos colegas que receberam ações semelhantes sobre o mesmo assunto e, ao decidir individualmente, impôs ao restante da corte o seu entendimento sobre o tema em que outros ministros pensam de forma diferente. Para integrantes do TSE , a decisão de Araújo pode ameaçar a liberdade de expressão durante o processo eleitoral. Em contrapartida, ao observar o direito à liberdade de expressão, o ministro negou pedido do PL para retirar vídeos em que o ex-presidente Lula se refere a Bolsonaro como “covarde” e “mentiroso” . Assim, por decisão de Raul Araújo fica liberado dizer que Bolsonaro é covarde e mentiroso. Afirmar que é genocida não pode. Vale lembrar que em março deste ano o ministro Araújo também proibiu manifestações políticas de artistas durante o festival Lollapalooza . À época, o veredito foi alvo de críticas e considerado “censura” por diversos juristas. Indicado pelo então presidente Lula ao Superior Tribunal de Justiça (STJ), em 2010, Raul Araújo é considerado um conservador bolsonarista por seus pares. Em eventual futuro terceiro governo Lula, o ministro poderá servir de exemplo sobre a necessidade do presidente da República elevar o nível das indicações, impondo como critério básico o compromisso do escolhido com o Estado Democrático de Direito e com o que está estabelecido pela Constituição Federal de 1988.

A palavra “genocídio” tem origem do grego “genos” (raça) e do latim “cide” (matar). Foi criada pelo advogado judeu Raphael Lemkin, na década de 1940, para se referir às práticas nazistas contra judeus, ciganos e outras minorias durante o holocausto ocorrido na Segunda Guerra Mundial. Genocídio significa a eliminação de indivíduos que fazem parte de um grupo, de modo que a eliminação dos sujeitos tenha como objetivo fim a extinção de toda a sua coletividade. Os critérios para definir genocídio podem ser orientados por aspectos religiosos, étnicos, raciais, culturais e de origem territorial/nacionalidade.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Para expressar suas ideias, Adolf Hitler publicou, em 1925, a obra “Mein Kampf” (Minha Luta). Por meio do livro defendeu teses antissemitas, anticomunistas, racialistas e nacionalistas de extrema-direita adotadas pelo Partido Nazista. Como Jair Bolsonaro é desprovido de qualquer capacidade intelectual e cognitiva, jamais pôde escrever um livro para difundir suas ideias. No século XXI, utiliza as redes sociais e inserções na mídia para ecoar seus pontos de vista racistas e violentos, de desprezo aos povos originários e aos grupos que defendem a soberania nacional.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Além de declarações, durante a pandemia, Bolsonaro utilizou a burocracia governamental para tomar medidas que atingiram com violência os povos indígenas, assim como a população preta e pobre do país, as maiores vítimas do coronavírus . De acordo com estudo realizado pela USP e publicado em janeiro de 2021, existiu uma estratégia de propagação da covid-19 no Brasil, implementada sob a liderança do presidente da República que sempre defendeu a imunidade coletiva por contágio como resposta à pandemia, recusou a vacina e as medidas de proteção como uso de máscara.Estimativas levantadas por pesquisadores da UFPEL apontaram que quatro a cada cinco mortes poderiam ter sido evitadas se o Governo Federal tivesse apoiado o uso de máscaras, medidas de distanciamento físico e campanhas de orientação para prevenção enquanto acelerava a aquisição de vacinas. A CPI da Pandemia, realizada no Senado Federal em 2021, sugeriu o indiciamento de Jair Bolsonaro por nove delitos, entre eles charlatanismo, incitação ao crime e crimes contra a humanidade.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A decisão do ministro Araújo, proibindo Lula de dizer que Bolsonaro é genocida, não só limita a liberdade de expressão durante o período eleitoral como também ajuda a esconder da opinião pública a gravidade dos atos e a responsabilidade direta de Jair Bolsonaro sobre as quase 700 mil mortes causadas pela covid-19. O rei está nu, mas por decisão do ministro Araújo é proibido dizer.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.