Estamos aquém da idade média tomados por charlatães da fé e milicianos

Em seu voto contra a liberação de cultos presenciais durante a pandemia, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, lembrou um fato histórico que deveria nos deixar constrangidos e extremamente preocupados: "Mesmo na Idade Média os grandes líderes religiosos defenderam, no momento das pandemias, o fechamento de igrejas. A necessidade de isolamento. [...] No século XIV, na peste bubônica, que matou entre 30 e 60% da população europeia, os padres fecharam suas igrejas para que não houvesse aglomerações" (BRASIL247, 2021, on-line)

No mesmo dia, quinta (08) o Brasil, que, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS) é o líder em número de mortes diárias e em novas contaminações no mundo, registrou 4.249 mortes em 24 horas totalizando 345.025 óbitos.

Os charlatães terrivelmente evangélicos estão nos fazendo regredir seis séculos. Tudo pelo dinheiro. Mas, porque a maioria dos cristãos não se dão conta disso? Por que é tão difícil perceber o charlatanismo, a avareza e o cinismo desses vendilhões do templo? A cretinice de certos religiosos é tão óbvia que chega a serem patéticas as artimanhas utilizadas para enganar adultos. De feijões mágicos à políticos milicianos fazendo discursos em nome de Deus.

Dr. Jairinho, Flordelis e familícia Bolsonaro

Usarei essa tríade da bandidagem para exemplificar a nefasta relação entre neopentecostais, milícia e política. O que todos têm em comum? O discurso religioso, a fachada de fiéis defensores da família, da moral e dos bons costumes, o bolsonarismo... e a milícia, é claro!

O vereador, Dr. Jairinho (ex-solidariedade/RJ) foi preso, também nesta quinta (08), acusado de ter torturado e assassinado, há um mês, o enteado, Henry Borel, de quatro anos de idade.

Jairo Souza Santos Junior, que estava no seu quinto mandato de vereador, é filho do coronel Jairo (PSC/RJ), eleito deputado estadual quatro vezes (2002 a 2018). O ex-PM e ex-detento da operação Furna da Onça é acusado de ser um dos líderes da maior milícia do Rio de Janeiro, a “Liga da Justiça”, atual "Bonde do Ecko" que domina quase 60% da capital fluminense. Pai e filho também foram investigados pela tortura sofrida por uma equipe de reportagem do jornal “O Dia” na Favela do Batan, na Zona Oeste carioca.

A deputada federal Flordelis (PSD/RJ) é acusada de mandar os filhos matarem o então marido, Anderson do Carmo, em 2019. O motivo seria disputa por poder e dinheiro no Ministério Flordelis, nome da igreja que ambos fundaram.

O portal G1 publicou em 25/08/2020 uma troca de mensagens que a pastora Flordelis teve com o seu então advogado Fabiano Migueis, em 2019. “Na ocasião, Fabiano se mostrou preocupado com a transferência de Lucas Cezar dos Santos, filho da pastora, para um presídio com detentos da facção criminosa Comando Vermelho. Atualmente, Lucas está em Bangu 9, unidade onde estão milicianos, policiais e ex-policiais.” (FREIRE; SANTOS; MARTINS, 2020, on-line).

Bangu, bairro da Zona Oeste do Rio de Janeiro, é reduto político de Dr. Jairinho e de seu pai.

E o que dizer da familícia? Vou aqui lembrar: quem mandou matar Marielle Franco? Já são três anos, completados mês passado, sem resposta! Até quando?

Lembro também do que disse o então ministro da Segurança Pública, Raul Jugmann, que em 2018, afirmou ter certeza do participação de pessoas poderosas nas mortes da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Segundo Jugmann “existiria uma grande articulação envolvendo agentes públicos, milicianos e políticos, em um esquema muito poderoso que não teria interesse na elucidação do caso Marielle. Até porque estariam envolvidos neste processo. Se não tanto na qualidade daqueles que executaram, na qualidade de mandantes” (AGÊNCIA BRASIL, 2018, ON-LINE)

Uma matéria da CNN chilena insinuou, em 2019, o que pairava no ar desde a fala de Jugmann: que a família Bolsonaro estaria envolvida no assassinato de Marielle Franco. A matéria Todas las pistas que llevarían a Bolsonaro: Justicia brasileña aún no aclara quién mandó a matar a Marielle Franco (Todas as pistas que levariam a Bolsonaro: justiça brasileira ainda não esclarece quem mandou matar Marielle Franco) elenca cinco fatos que comprometem Bolsonaro, são eles: 1. El asesino vivía en el mismo condominio que Bolsonaro (O assassino morava no mesmo condomínio que Bolsonaro); 2. La hija del asesino fue novia de un hijo de Bolsonaro (A filha do assassino era a namorada de um filho de Bolsonaro); 3. El que conducía el auto tenía una foto con Bolsonaro (Aquele que estava dirigindo o carro tinha uma foto com Bolsonaro); 4. El jefe de la milicia trabajaba para el hijo de Bolsonaro (O chefe da milícia trabalhou para o filho de Bolsonaro) e 5. El problema de las milicias (O problema das milícias).

