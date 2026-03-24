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      Carlos Castelo

      Jornalista, sócio-fundador do grupo Língua de Trapo, um estilo sem escritor

      122 artigos

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        Estatutos da Associação Nacional dos Paranoicos (ANP)

        (Aprovados em local mantido em sigilo e com detectores de microfone)

        Representação de reunião da Associação Nacional dos Paranoicos (Foto: Gerada por IA/Freepik)

        Artigo 1º – Da finalidade

        A Associação Nacional dos Paranoicos (ANP) tem por objetivo unir, desconfiadamente, cidadãos que compartilham a certeza inabalável de que há algo errado no planeta. Buscamos o fortalecimento mútuo, embora desconfiemos do termo mútuo.

        Artigo 2º – Da sede

        A sede da ANP é itinerante e desconhecida até mesmo de seus membros. A última reunião foi no subsolo de um estacionamento abandonado, mas ninguém tem certeza. O endereço oficial é: em algum lugar entre o Google Maps e a imaginação coletiva.

        Artigo 3º – Da filiação

        Poderão filiar-se à ANP pessoas que:

        a) troquem de senha a cada 3 horas;
        b) tapem a câmera do notebook com fita adesiva (ou chiclete, em casos emergenciais);
        c) respondam “quem te contou isso?” a perguntas inocentes como “tudo bem?”;
        d) sintam arrepios ao ouvir a palavra cadastro.

        Artigo 4º – Dos direitos dos associados

        Todo membro tem direito a:

        – desconfiar da mesa diretora, mesmo que seja ele próprio da mesa diretora;
        – solicitar auditoria em qualquer decisão, inclusive a de pedir pizza;
        – acusar o corretor automático de manipulação linguística;
        – declarar, com convicção, que “essas coincidências são coincidência demais”.

        Artigo 5º – Dos deveres

        São deveres sagrados:

        – olhar duas vezes para cada lado antes de atravessar a rua e três antes de confiar em alguém;
        – nunca revelar o número exato de associados;
        – suspeitar de elogios, especialmente se vierem acompanhados de um sorriso;
        – sempre, sempre, verificar se os espelhos são falsos.

        Artigo 6º – Das reuniões

        As reuniões ocorrerão em data secreta, comunicada por código, pista ou intuição. A presença será confirmada por meio de uma senha de três palavras, das quais duas são trocadas de última hora. Todos devem chegar com dez minutos de diferença e sentar-se de costas para as janelas.

        Artigo 7º – Da presidência

        O presidente será eleito por votação anônima, desde que todos concordem que anonimato é relativo. O eleito será imediatamente colocado sob observação, pois, admitamos, querer ser presidente já é muito suspeito.

        Artigo 8º – Das comunicações internas

        Toda comunicação deverá ser feita em linguagem codificada. Expressões como “O gato saiu da caixa” ou “O micro-ondas piscou duas vezes” significam, respectivamente: “entregaram os relatórios” e “alguém está nos ouvindo”.

        Artigo 9º – Das disposições finais

        Qualquer semelhança entre estes estatutos e os de outras associações é fruto de espionagem.

        A ANP reserva-se o direito de negar a própria existência, caso seja conveniente.

        Derradeiras considerações:

        Encerramos estes artigos da ANP lembrando que, se você chegou até aqui sem ser interrompido por um ruído estranho, parabéns. Mas tem certeza de que está sozinho?

        * Este é um artigo de opinião, de responsabilidade do autor, e não reflete a opinião do Brasil 247.