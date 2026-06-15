Estou torcendo pelo Brasil, apesar do Neymar.

Estou torcendo pelo Brasil, apesar da absurda discriminação contra os jogadores do Palmeiras, o melhor time brasileiro da atualidade, que não conta com nenhum de seus jogadores na seleção.

Estou torcendo porque, de uma maneira ou de outra, a seleção sempre nos aparece como representante do Brasil.

Estou torcendo porque gosto do futebol brasileiro. Acho que é o melhor futebol do mundo, pela qualidade técnica dos seus jogadores.

Estou torcendo porque a nossa seleção é representante do Brasil, e a imagem do Brasil no mundo tem a ver também com a imagem do futebol brasileiro.

Estou torcendo porque se cria um clima de que todo mundo torce pelo Brasil, veste a camisa amarelinha, qualquer que seja a escalação.

Estou torcendo, embora eu conheça poucos dos jogadores convocados por Ancelotti. Grande parte deles joga no exterior, não chegou a se exibir muito por aqui e não parece estar impregnada da ideia e da imagem do Brasil atual.

Estou torcendo porque é bom que o Brasil de Lula vá bem também no futebol e porque ele torce pelo Brasil sempre.

Estou torcendo porque é o Brasil, é a amarelinha, é o Vini Jr., discriminado, que se defendeu muito bem, assumindo-se como negro e combatendo o racismo.

Estou torcendo porque gosto de futebol e prefiro que o Brasil jogue bem e ganhe. Ou que ganhe, mesmo não jogando bem.

Não sou fanático por futebol, embora torça muito pelo Palmeiras. Mas ficaria muito triste se o Brasil perdesse e fosse logo desclassificado, porque ninguém gosta de perder e porque sei que todo o povo brasileiro ficaria muito triste e decepcionado com a derrota e a eliminação do Brasil.

Sei que é difícil, pela qualidade desta seleção, que ela volte a ser campeã do mundo. Mas eu gostaria muito que voltássemos a ser campeões do mundo e continuássemos a ser o país com mais títulos mundiais.

Por tudo isso, estou torcendo, sim, pelo Brasil; para que avancemos o máximo possível e, quem sabe, cheguemos novamente a ser campeões do mundo. Por que não?

Fonte: texto enviado pelo usuário.