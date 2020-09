Falar sobre estratégia e tática é importante. Estratégico é o projeto, o programa máximo, a concepção de poder estatal e poder civil organizados num determinado regime político, social e econômico, contendo em si os elementos científicos e ideológicos. Tático está conectado ao estratégico, porém é mais volúvel e volátil, tem nuances e adequações em conformidade com a correlação de forças, com as tendências em ascenso ou declínio, com a capacidade de mobilização e realização das tarefas e campanhas, sendo suscetível às variações e mudanças. A tática que vale hoje, amanhã pode não ter funcionalidade. Os aliados vem e vão de acordo com interesses e necessidades pontuais ou momentâneas. É, portanto, uma ferramenta política.

Os comunistas do Brasil, abrigados na sigla PCdoB, tem clareza quanto a isso e movem-se em duplo sentido: projetam e propugnam o Socialismo, mas lutam no terreno material, objetivo e concreto. Hoje, é fato, a Esquerda encontra-se relativamente isolada, sofreu derrotas históricas de grande monta e impacto, perdeu espaço institucional e popular, se vê dividida e em disputa interna e tem dificuldades gigantescas de retomar seu papel de interlocução e antagonismo frente ao avanço do Bolsonarismo e seus aliados.

Nessa quadra de retrocesso e defensiva, ajustar e acertar na tática é fundamental, diria mais: vital. A corrente hegemônica, grosso modo, é o neoliberalismo, não há dúvidas, mas dentro dessa generalização está em franca ascensão a facção fascista. Esse é o inimigo central, pois então. São os elementos mais reacionários, mais chauvinistas, mais imperialistas do capital e da burguesia, não escondem suas pretensões ditatoriais e genocidas e encontram-se em ofensiva e crescimento.

Refutar a oposição neoliberal, porém minimamente democrática (apesar da participação intensa nos sucessivos golpes dados desde 2016), significa taticamente não entender patavina do que ocorre e subestimar os riscos imediatos e futuros. Tal qual na superação da Ditadura Militar, é preciso amplitude para barrar a escalada autoritária e abrir caminhos para a restauração democrática e legalista, situações cujo êxito mudariam a atuação tática e política.

Bastar-se num patrimônio exclusivo de uma liderança ou organização denota preocupação antes com a parte do que com o todo. Ninguém despreza o papel e força de Lula e do PT, mas imaginar que suas potências estão incólumes e que gozam de grande empatia e apoio popular para reverter o quadro atual beira a tolice, ainda mais numa cena tão desfavorável.

O movimento tático preconiza justamente mensurar forças e possibilidades, indicar recuos temporários e coordenados, com o intento de reagrupar, reestabelecer-se e avançar em conjunturas mais propícias. Sacrificam-se alguns itens momentaneamente para acumular e reconquistar a seguir, sem abdicar do princípio e mote estratégico. Não se conhece até agora que os partidos e entidades à esquerda tenham jogado seus programas e plataformas na lata do lixo, ao contrário, os mantém firmemente, porém se diferenciam (e não confundir com "se dividem") quanto aos passos táticos a orientar sua conduta e trabalho.

Sem dar por concluso, resta frisar que não nos serve o voluntarismo ou a adaptação seletiva e parcial da História a quaisquer propósitos. A consígnia de Frente Ampla longe está de ser imprópria, talvez o convencimento da mesma ainda exija que tomemos nova lição nas urnas em 2020. Ao mesmo tempo, não se verifica sinal de uma Frente de Esquerda e argui-la é justo, mas não corresponde com a realidade.

A verdadeira compreensão de estratégia e tática, portanto, vai além de formulações esquemáticas ou doutrinárias, é algo vivo, pulsante e imprescindível, sob pena de ficarmos nos enganando com nossos desejos e delírios.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.