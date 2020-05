Eu sei o que você fez na eleição passada

- Bonner chorando por conta da perseguição miliciana ao seu filho

- STF enfurecido com fake news

- Classe média espantada com os feitos do verme, que outrora era o tiozão engraçado da arminha.

Nas manifestações de 2013, quando eu e outros colegas fomos escoltados pela PM porque estávamos usando vermelho,vocês debocharam, fizeram meme. Nem notícia foi. Ali, já sabíamos que tinha algo de muito podre no ar.

Quando denunciávamos que algo de muito errado estava acontecendo no país, pois bombas de gasolina estampavam as partes intimas da presidente, vocês diziam que isso ainda era pouco. O cheiro foi ficando ainda mais podre quando uma chefe de Estado foi grampeada e vocês disseram: "isso mesmo! Vaza, safada".

Hoje, todos nós sofremos. Quem compactou com o fascismo, quem lutou contra ou quem bancou de insentão cult.

Queremos todos os arrependidos na luta contra o bozo, mas é sempre bom lembrarmos o motivo de estarmos enterrados nesse poço de lama movediça

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.