Evangélica sim, alienada não

Por Edna Maria Teixeira

Por favor, quem ainda acredita nessa narrativa criada para tirar o Lula das eleições de 2018, e não apenas pra isso, mas pra destruir a sua imagem para sempre, sepultando-o da vida pública de uma vez por todas, deve agora, diante dos presentes fatos, se reconciliar com a verdade.

O triplex nunca foi do Lula/Marisa. Não há provas nesse processo que justifiquem a condenação dele. Pelo contrário, existem provas de que nunca o pertenceu.

É provável que a D. Marisa teve sua morte precipitada por ter sido submetida a um nível de estresse insuportável para quem estava vulnerável e se viu exposta ao linchamento moral. Ela e seus familiares.

Os que se consideram cristãos, e até mesmo os que não têm fé, mas prezam pelo bom caráter e pela moral, têm o dever de pedir perdão. De se reconciliar com Deus, os ateus também devem se reconciliar consigo mesmos, e restabelecer a verdade diante de todos e todas que foram influenciadas por suas narrativas equivocadas e induzidas ao erro. Ao cometimento de crimes de injúria, de calúnia e difamação contra Lula e seus familiares.

Lembrando que Lula é o seu próximo, a quem Deus se refere na Bíblia dizendo “ama ao próximo como a ti mesmo...” e com a mesma intensidade que o difamaram, agora deveriam apregoar que erraram, que se deixaram enredar pelas mentiras dos adversários de Lula, pelos agentes do Estado que por meio de “lawfare” prenderam um cidadão, sem ter provas do que foi acusado.

Afirmo que eu percebi desde o início o que estava por trás dessas narrativas criadas pelos membros da Lavajato e replicadas pela politicagem golpista da mídia tradicional elitista e interesseira, que se moveu pelo sentimentos torpes. Eu sentia no meu íntimo o que estava acontecendo, tinha a certeza que ele estava sendo vítima de lawfare e diariamente eu falava com Deus para trazer a verdade à tona, que permitisse desmascarar os agentes públicos responsáveis por essa injustiça. Orava assim: Deus, o Senhor é onisciente, vê tudo, lê as mentes e perscruta os corações, sabe o que estão tramando nas alcovas contra Lula e seus familiares, então restabelece a verdade, não por que eu ou Lula mereçamos, porque somos falhos, mas por tua infinita misericórdia, atende a minha oração. E que eu, ainda viva, tenha a grata alegria de ver a verdade restabelecida, e possa dar o meu testemunho que o Senhor é um Deus justo, que atende as nossas orações quando está dentro da tua vontade e dos teus preceitos. Era essa a minha insistente oração em favor dessa causa. Eu costumo orar por outras causas também.

Agora, para minha alegria, estou vendo se revelar diante do mundo que o ex-juiz Moro, os procuradores, os membros da Polícia Federal e outros que participaram da Lava Jato estavam em conluio motivados por razões espúrias, com o fim deliberado de assassinar a reputação do Lula e seus familiares, para que ele fosse varrido definitivamente da política, e com isso, não pudesse se candidatar à qualquer cargo, e, mais ainda, perdesse todo seu capital político, e não pudesse influenciar o voto dos brasileiros a favor de quem quisesse indicar para uma eleição. E vejo por fim, a minha oração, entre tantas outras, ser atendida.

Não, não me envaideço disso, tenho certeza que Deus nos atende por amor, por sua infinita misericórdia e justiça, não por nossos méritos. Sei que foram inúmeras as orações em favor do Lula, do restabelecimento da verdade e da consequente justiça. Sei também que estamos em guerra, numa espécie de guerra híbrida e que ainda enfrentaremos muitas batalhas, que esta é apenas uma delas, mas tenho fé que ao fim, alcançaremos êxito definitivamente.

Muitas foram as consequências dessa malfadada perseguição, perdas de vidas, enfraquecimento da nossa jovem democracia e o caos que estamos vivenciando nesses dias.

Deus tenha misericórdia de nós! Vem em nosso socorro!

