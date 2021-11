Exclusivo: vazou o áudio-bomba que deu origem à investigação sobre corrupção e tráfico de influência na OAB-SP

A conselheira seccional da OAB dizia falar em nome de "pessoas grandes" e cobra R$ 250 mil para manipular processo no Tribunal de Ética. O advogado diz que está sendo perseguido por bancos, contra os quais movia ações edit

Vazou um áudio que deu origem a uma investigação sobre corrupção e tráfico de influência na Ordem dos Advogados do Brasil - Seção Paulo.

No áudio, o advogado Anderson Hernandes conversa com a então conselheira da OAB-SP Gislaine Caresia, eleita em 2018 para compor a atual administração.

Hernades negocia com a conselheira o pagamento de R$ 250 mil que estariam sendo exigidos por ela para manobrar no Tribunal de Ética da OAB e evitar que ele fosse punido.

Anderson diz que as representações contra ele eram fruto de perseguição de bancos, contra os quais demandava em nome de clientes, inclusive os que recebem cartão de crédito.

Anderson acusa o vice-presidente do Tribunal de Ética, Elio Antonio Colombo Junior, de dar sequências às representações por interesse dos bancos.

Elio Antonio Colombo Junior seria advogado da Adcar - a entidade que reúne os administradores de cartão de crédito.

Pede para a assessoria de imprensa da OAB se manifestar. A instituição emitiu nota, em que fala que colabora irrestritamente com as investigações.

O áudio está circulando entre advogados, num momento em que a OAB realiza eleições para a sua direção nos próximos três anos.

Veja a videorreportagem, com trechos do áudio-bomba, que faz parte do inquérito da Polícia Federal e que era mantido em sigilo.

