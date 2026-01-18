Extrema direita antropofágica e seus demônios

O foragido da Justiça Allan dos Santos ou "dos demônios" (foi desta forma que Michele Bolsonaro se referiu ao extremista de direita) ataca a ex-primeira dama, que tem muito apreço por joias e golpes de estado.

Michele rebate e o chama de menino de recado de “gente espúria”, em referência ao traidor da Pátria e foragido Eduardo Bolsonaro. Este, por sua vez, ataca Silas Malafaia, que chama Damares Alves de "mentirosa e linguaruda" por ela denunciar pastores e igrejas envolvidos em corrupção no caso do INSS.

Enquanto isso, Jair Bolsonaro, o oligofrênico que apoia a tortura e os torturadores, vai para Papuda ou Papudinha. Porém, seu maior financiador, pastor e empresário Fabiano Zettel, cunhado do dono do banco Master, Daniel Vorcaro, foi preso por corrupção, além de ter doado R$ 2 milhões para Tarcísio de Freitas e R$ 3 milhões para Jair Bolsonaro em ano eleitoral.

Todos pensam apenas em dinheiro. Aliás, muito dinheiro para se locupletar, mas sem projetos e programas nenhum para o País e para ninguém.

O que importa é o luxo para viver como se não houvesse amanhã e sem nenhuma responsabilidade com a sociedade. Passam por cima de quem for necessário, ou seja, atropelam para alcançar a luxúria em forma de sordidez e mau-caratismo, a ter o Estado como vaca premiada para mamar em suas tetas em detrimento dos pobres e do desenvolvimento do Brasil.

Fingem ser gente honesta e solidária, mas são, na verdade, a vergonha nacional e enlameiam inclusive suas igrejas por meio da corrupção e geram desconfiança na população brasileira, que passa a moralmente questionar as igrejas e suas lideranças.

Mentem, agridem, insultam, difamam, caluniam, criam situações artificiais para encobrir falcatruas, farsas, fraudes, golpes e roubos do dinheiro público, assim como seus cúmplices, que agem nos bastidores dos poderes, tentam blindá-los para que não sejam julgados e presos, de modo a responder por seus graves crimes perante a sociedade brasileira.

Entretanto, ainda tem gente sem noção ou de índole perversa que tem a desfaçatez de defender esses ladrões que roubam o povo brasileiro. Surreal! O bolsonarismo é um câncer e será severamente combatido e derrotado. O bolsonarismo é fascista e essencialmente corrupto e violento. Fascistas no poder nunca mais! É isso aí.