Fábio Farias mente como Bolsonaro, deturpa a realidade sobre o STF e ameniza o golpismo de seu chefe

Às vezes os sinais são tão claros que nos cegam.

Essa gente do desgoverno militarista e ultraliberal de extrema direita está a gritar histericamente porque Lula está à frente em todas as pesquisas e Jair Bolsonaro já tem 64% de rejeição popular, por ser, realmente, o pior e o mais despreparado presidente da história do Brasil. Por isso, a extrema direita aposta num possível golpe contra as eleições para presidente e a democracia, bem como em ataques violentos e totalmente irracionais contra a esquerda, o PT e o Lula. Bolsonaro é a própria incompetência, o fracasso como ser humano, e a negação da verdade e de tudo o que é civilizado. Fábio Farias é apenas mais um apoiador e cúmplice dessa realidade mórbida e sórdida em que o Brasil está a vivenciar.

Vamos às perguntas que não querem calar: Fábio Farias, o ministro do governo de extrema direita das Comunicações é ingênuo? Não. Claro que não é. Ele é mentalmente tosco? Não, apesar de ser um político de direita. O ministro é burro? Não. Muito longe disso. Então por que ele mente quando diz que, este sim, um verdadeiro ogro que é seu chefe está apenas a reagir aos ataques do STF, quando todo mundo sabe, até os parvos e broncos, que Jair Bolsonaro, cujo lamentável apelido é Bozo, é o maior responsável pelas tensões e crises político-institucionais que acontecem no Brasil, de forma diuturna e sistemática, desde que tal político considerado fascista pela comunidade internacional se tornou presidente há quase três anos.

Poder-se-ia dizer a seguinte frase: "Bolsonaro, teu nome é crise!" Porque, convenhamos, o pior presidente em todos os sentidos da história do Brasil não governa e muito menos trabalha pelo desenvolvimento do povo brasileiro, pois basta observar os índices econômicos e sociais do País, para logo se chegar à conclusão de que o governo Bolsonaro é o verdadeiro e inquestionável fracasso retumbante, do qual Fábio Farias é um de seus membros mais festejados, fato este que até agora não sei por que acontece, pois todas suas ações como ministro beneficiam e privilegiam ainda mais os empresários donos de mídias comerciais, em detrimento dos interesses da sociedade brasileira e das pequenas mídias alternativas que tentam no Ministério conseguir autorização para se reportarem às suas comunidades.

Talvez seja por ele ser o genro de um dos magnatas bilionários das comunicações e, com efeito, torna-se um valete de muita importância para atender somente os interesses dos coronéis midiáticos, que há décadas a fio flertam com governos ditatoriais e quando estes tomam o poder, geralmente por meio de uma pilantragem como exemplificam a deposição de Dilma Rousseff e a prisão injusta de Lula, passam a ser imediatamente a base de apoio a mandatários direitistas, como acontece agora no que diz respeito a apoiar um mandatário de espectro fascista, como o é, sem sombra de dúvida, Jair Bolsonaro.

Contudo, o que chama a atenção é a disposição de o ministro Fábio Faria para manipular a verdade e mentir de maneira desbragada, como se toda sociedade brasileira fosse composta por néscios ou simplesmente por pessoas totalmente inconscientes por não terem a condição mental de discernir sobre os crimes de responsabilidade cometidos em série por Bolsonaro ou não perceber que Fábio Farias está a tergiversar e, por conseguinte, a mentir com o propósito de defender o indefensável, questionar o inquestionável e a dar ares de vítima àquele que, na verdade, é o agressor e o algoz, como sempre o foi em sua longa e lamentável carreira de deputado federal improdutivo, no decorrer de 28 anos.

A verdade é que Fábio Farias finge ser um leitão para poder mamar deitado ao afirmar que "Foram várias ações do Judiciário que geraram a reação {do Bolsonaro}", para logo complementar: "Incluíram o presidente no inquérito, depois abriram um inquérito criminal contra o presidente. No outro dia, proibiram que monetizassem os sites de direita. Depois a prisão do Roberto Jefferson, depois busca e apreensão no Sérgio Reis e outros sertanejos. Todos esses movimentos fizeram com que os apoiadores do presidente ficassem cobrando dele uma resposta".

Seria cômica se não fosse trágica as distorções das realidades fáticas que se apresentam no panorama político brasileiro, em que Jair Bolsonaro age como uma alma tresloucada em busca de conflitos, como se diariamente apalpasse como um cego em tiroteio os limites de seus desejos inconstitucionais em uma sanha incontrolável para que aconteça a ruptura institucional e, consequentemente, favorecê-lo politicamente por intermédio de um autogolpe, ou seja, outro golpe de estado para definitivamente colocar o Brasil de gente como o senhor Fábio Farias na condição eterna de republiqueta bananeira sem nenhuma vergonha na cara.

Além do mais, para quê e para quem serviria desenvolver o Brasil, garantir sua soberania e emancipar definitivamente os brasileiros, se muita gente da classe social abastada de Fábio Farias olha o Brasil com o olhar de colonizador, porque se consideram proprietários de um fazendão continental com um mercado de 210 milhões de pessoas, a maioria de baixa renda, sendo que a "elite" econômica brasileira mora nos Estados Unidos, de preferência em Miami ou Orlando, terras preferidas dos brazucas endinheirados e colonizados que são, mesmo assim, tratados pelos norte-americanos como cidadãos de terceiro mundo e de segunda classe, com imensos complexos de vira-latas.

Isto mesmo, pois é o que acontece, apesar do monte de dinheiro proveniente do trabalho de seus empregados mal pagos de suas empresas em terras brasileiras, em uma mais valia eterna, pois sem fim e que ficará muito pior com a reforma administrativa draconiana, que será enfiada goela abaixo do trabalhador e aposentado por parte do desgoverno de extrema direita e ultraliberal do qual Fábio Farias é membro entusiasmado e, pelo que se percebe, de tão empolgado resolveu mentir na maior cara de pau para afirmar que o STF ataca o desgoverno fascista, quando a verdade é o desgoverno fascista quem ataca, não somente o Supremo, mas qualquer instituição, partido, adversários e a maioria da sociedade organizada, que combate os desatinos do pior presidente da história do Brasil.

O ministro das Comunicações, Fábio Faria, nunca foi um político de grande liderança, mas no governo dos generais ele se sentiu como peixe n'água, a apreciar o desprezo dos militares pela democracia e pelo estado democrático de direito, sem sombra de dúvida, bem como ele sabe muito bem quem são os bolsonaristas que nas ruas e na internet infernizam o Brasil, como demonstram, indiscutivelmente, seus atos e ações contra o STF, o Congresso, a oposição de esquerda, a imprensa de mercado, que eles tanto admiravam no tempo em que ela atacava intermitentemente os governos do PT e suas principais lideranças.

Quando esse mesmo Supremo, que foi cúmplice e ator protagonista do golpe contra Dilma Rousseff e a prisão injusta de Lula, os bolsonaristas e os tucanos, porque muitos bolsonaristas de hoje votaram nos tucanos de ontem, no decorrer de duas décadas, acharam muito bom e para eles estava tudo bem. Porém, quando os juízes da Corte Suprema perceberam que a Lava Jato era um covil de criminosos e que as acusações para condenar Lula eram totalmente falsas e montadas para afastá-lo das eleições de 2018, sendo que o líder de esquerda era o favorito, o STF resolve acabar com a infâmia e vilania perpetradas por servidores públicos dignos de bandidos.

Essa realidade desagradou demais os bolsonaristas, principalmente o núcleo radical do Palácio do Planalto, cujos generais, a maioria de "pijamas", apoiam um desgoverno radical de direita, entreguista, de moral opressora, e alucinadamente golpista, pois o sonho do chefe de Fábio Farias é se tornar um ditador bananeiro e de terceiro mundo, porque quer agir como desejar e fazer o que quiser, sem dar satisfação a ninguém. E é para gente desse naipe e índole que o ministro Fábio Farias serve, apoia e defende. Durma-se com um barulho desse. E o ministro se considera um ser civilizado, como se fosse um "sir" inglês de cinema. Seria cômico se não fosse trágico.

"É um momento de todo mundo ser grande nesse momento. Não só o presidente, todos precisam voltar atrás" — afirmou Fábio Farias, em entrevista à rádio 98 FM. Agora vamos mais a algumas perguntas: Ele realmente acredita no que fala? Eu pergunto a você, cara pálida, porque sei que burro ele não é, nem estúpido e muito menos se trata de um adepto da idiotia... Ser grande como, se Bolsonaro é um anão moral e político, basta observar suas ações deletérias diariamente. Voltar atrás para onde? À Idade Média, ao período da escravidão, à República Velha? Fábio Farias tem que explicar o que é inexplicável...

Porque o que realmente Fábio Farias está a dizer é que ele, os generais amantes da mordomia, do dinheiro polpudo, sem qualquer projeto de País e os partidários coléricos de Bolsonaro querem manter seus comportamentos de verdadeiros golpistas que odeiam a igualdade e a democracia, assim como querem continuar a propagar fake news à vontade e livre de responsabilidade, e, consequentemente, arrasar com a moral e com a dignidade das pessoas, que não pensam como eles, fatos que se verificaram em quase quatro anos de muita bagunça, violência e agressões verbais e físicas por parte de bolsonaristas, sejam eles famosos ou anônimos.

E aí o Supremo Tribunal Federal e seus juízes tiveram de sair do conforto de suas vidas institucionalizadas e arregaçar as mangas para que o Brasil ocupado por um governo fascista e ultraliberal não sucumbisse de vez e se tornasse uma republiqueta bárbara e socialmente irrecuperável como Nação, pois nas mãos de patifes de toda ordem e monta, que estão a infernizar o País desde 2013, a causar desassossego ao povo brasileiro, porque querem apenas um governo dos ricos, para os ricos e pelos ricos, sendo que paralelamente destruir o que restou do estado de bem-estar social que vinha sendo edificado desde a promulgação da Constituição de 1988.

Um desgoverno de pensamento deplorável, a vender ao público desavisado e analfabeto político um "nacionalismo" barato, falso e corrupto, pois que entregam o patrimônio público, matam o povo de fome, causam o humilhante desemprego em massa, aumentam perversamente os preços dos alimentos e dos insumos (gasolina, gás e óleo) para enriquecer ainda mais os milionários, sendo que ainda ficam a bater continência e a cantar o hino nacional na maior desfaçatez, hipocrisia e ignorância, enquanto o Brasil é desmontado como Nação e o Estado é desmanchado para ficar nas mãos dos tubarões da capitalismo nacional e internacional.

Então vou citar algumas ações deletérias e de enfrentamento de Bolsonaro, que propositalmente e deliberadamente o ministro Fábio Farias defende como se fosse o advogado do diabo, por meio de dissimulação da realidade e da manipulação da verdade, quando coloca no mesmo diapasão o STF e seu chefe Bolsonaro:

1- Sistematicamente Bolsonaro tenta fazer com que parlamentares e parcela da população acreditar que o Congresso e o STF prejudicam a governabilidade;

2- Bolsonaro, receoso de perder as eleições de 2022, continua de maneira diuturna atacar o TSE quanto à confiabilidade das urnas eletrônicas, que já são auditáveis e jamais, em décadas, ocorreu quaisquer crimes de fraudes, sendo que o presidente e seus filhos foram eleitos inúmeras vezes em eleições com urnas eletrônicas.

3- O embate sobre as urnas eletrônicas tem por finalidade preparar seus eleitores e apoiadores para uma tentativa de golpe;

4- Bolsonaro, para manter a crise e o ódio, dos quais ele se alimenta há décadas, insultou o ministro do STF e presidente do TSE, Luís Roberto Barroso, de "imbecil" e "idiota", mas a "cereja" das agressões foi quando ele xingou o magistrado de "filho da puta", para quem quisesse ouvir e verificar que jamais um presidente da República desceu tão baixo no que concerne à perfídia, à sordidez, à infâmia e à total falta de educação e decoro. Aliás, nunca se viu uma atitude rasteira dessa em lugar algum.

5- Bolsonaro, insatisfeito com as ações do ministro da Corte Suprema, Alexandre de Moraes, afirmou que "A hora dele vai chegar". A ameaça a um ministro do Supremo realmente chamou a atenção e foi devido à insatisfação de Bolsonaro ser incluído no inquérito das fake news. Portanto, é de se pensar: o que o mandatário esperava? Afinal, seus principais apoiadores agem na internet e são acusados de se envolver com os ataques insidiosos ao Supremo, sendo que seus filhos são também acusados de serem autores de mentiras e ataques, de maneira que são reconhecidos por setores da Justiça, da imprensa de mercado e por inúmeros órgãos e entidades da sociedade civil como membros do "gabinete do ódio".

6- Luiz Fux, presidente do STF, queria aparar as arestas entre o Supremo e o chefe do Executivo. Fux cancelou a reunião com Bolsonaro e com os presidentes do Senado e da Câmara, Rodrigo Pacheco e Arthur Lira. O motivo foram os ataques violentos de Bolsonaro a Barroso; e

7- Bolsonaro foi acusado pelo TSE de divulgar informações confidenciais do inquérito da PF sobre ataques de hackers sofridos pelo tribunal no ano de 2018. O TSE encaminhou uma notícia-crime contra o presidente.

Como se percebe, e para quem quer compreender, além do fracasso econômico, social, sanitário, ambiental, além do cruel desemprego em massa com inflação alta e forte recessão, Jair Bolsonaro é uma máquina de crises políticas e institucionais, bem como seu desgoverno não trabalha, porque se trata de um grupo que chegou ao poder ideologicamente fanático e extremado à direita.

Porém, o ministro Fábio Farias prefere caminhar por veredas tortuosas, a ter a mentira como sua guia para afrontar a inteligência e a sensatez alheia, bem como suas palavras são apenas retóricas levadas ao ar, desprovidas de fundamentação, pois não refletem a realidade dos fatos e a verdade como bússola de uma sociedade que luta para derrotar um governo de bárbaros, que despreza a educação, a saúde, a ciência, a pesquisa, as artes, a literatura e todas as ciências humanas, porque uma administração composta por fundamentalistas de fardas, cristãos de ternos e batas, do negócio das armas (empresários, militares e policiais), do latifúndio e agronegócios, além da direita golpista e partidária, que viceja no Congresso como erva daninha.

Trata-se da direita para valer no poder, que grande parte dos brasileiros não conhecia, pois pessoas de gerações pós-Constituição de 1988. Pessoas com 20, 30 e 40 anos ou um pouco mais, que eram crianças ou adolescentes nessa época, sendo que muitas ainda não tinham nascido. Esta é a verdadeira direita, que minha geração e a anterior viram a partir de 1964 até 1985, só que muito pior e que estava à espera de voltar e infernizar o País, pois se trata de militares, empresários e políticos sem nenhum projeto de País e programa de governo. Eles voltaram com apetite voraz, e a luta das forças democráticas será árdua, mas imperiosamente resiliente e objetiva.

Esse governo militarista é formado por homens e mulheres muito piores, assim como jamais pensei até o ano de 2013, quando um bando de alucinados saíram às ruas, que este País seria vítima e alvo de tamanha violência e retrocesso em todos os sentidos possíveis e inimagináveis. Mas aconteceu e agora essa gente que está no poder para destruir o Brasil tem de ser severamente combatida e derrotada em 2022, por intermédio das eleições presidenciais livres e diretas, apesar do golpismo e das ameaças de Bolsonaro e seus apoiadores.

Fábio Farias é de outro grupo econômico da direita brasileira, que não foi citado acima. Ele é vinculado aos coronéis midiáticos dos meios de comunicação, a exemplo do magnata bilionário Silvio Santos — o Senor Abravanel —, seu sogro. Está tudo em casa e tudo dominado, mas ainda tem o Lula e todos os segmentos, setores e ramificações sociais, que ele fortemente representa, o que tira o sono de Bolsonaro, dos generais e por que não de Fábio Farias, o ministro de Comunicação de um governo de extrema direita. Fábio Farias mente como Bolsonaro, deturpa a realidade sobre o STF e ameniza o golpismo de seu chefe. É isso aí.

