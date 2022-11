Fake News - a nova religião do bolsonarismo

Apoie o 247

Por Valéria Guerra Reiter

Patriotas?

Brasileiros?

Cinquenta e oito milhões de votos de incautos? Quem sabe.

Milhares de hipnotizados? Parece.

Inocentes vestidos de verde e amarelo? Ou fantoches manipulados por um líder totalitário?

Seguimos repensando o quanto devemos respeitar o próximo...O quanto a democracia tem força...ela não pode abaixar a cabeça para as ordens que subjugam e ferem; e nem ser manipulada por uma grande farsa.

Vi através de um vídeo, uma senhora travestida de verde, bater forte no peito e agradecer a Deus, comemorando - sob intenso estado de histeria, e em meio a centenas de outros “bolsonaristas” - a notícia falsa de que o ministro Alexandre de Moraes havia sido preso. Tal cena me entristeceu. Aliás, desde segunda-feira, que a sensatez vem assistindo o abominoso levante contra a legitimidade da eleição do último dia 30 de outubro. Eleição que trouxe à cena o senhor Lula da Silva, aquele que ficou preso injustamente durante 580 dias; através de uma operação que lavou a jato verdades, com o sabão envenenado da convicção: que condenou e prendeu.

Crianças são arrastadas por mãos irresponsáveis de pais, mães, avós, que imaginaram um Brazil sem Brasil, e debaixo de chuva...gritaram “INTERVENÇÃO FEDERAL”.

Tais “confederados” não suportaram a dor de perder seu capitão; o capitão dos desmandos. Voltar a sorrir de novo, e conviver com um país gigante outra vez... não é somente o direito de 60 milhões... Lula governará para 210 milhões de vidas.

