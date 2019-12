Fake news até no Natal

"Uma vergonha para o Brasil, mais uma. Mas não surpreendente: as fake news são parte fundamental do bolsonarismo. E plantar notícias falsas na economia conta com o adicional da 'boa vontade' da mídia corporativa nacional", escreve o deputado federal Rogério Correia edit

Até os aliados do bolsonarismo sabem que a distribuição de fake news faz parte do jeito Bolsonaro de fazer política e conservar o poder. Nem o Natal foi poupado, como se percebe na informação de que vários lojistas estão contestando os dados sobre alta nas vendas.

Até o Ibope foi obrigado a vir a público para negar que tenha feito pesquisa apontando crescimento nas vendas em lojas de shopping centers neste Natal.

Uma vergonha para o Brasil, mais uma. Mas não surpreendente: as fake news são parte fundamental do bolsonarismo. E plantar notícias falsas na economia conta com o adicional da “boa vontade” da mídia corporativa nacional. Como dados econômicos são muitas vezes de difícil percepção imediata pela população, ela usa e abusa do falseamento na informação. Daí a tal “recuperação econômica” que os brasileiros lêem, vêem e ouvem na mídia desde o início do governo de Michel Temer -- recuperação, porém, que insiste em não dar as caras na vida cotidiano do povo.

O povo sabe na prática o que foi o Natal 2019: infelizmente, muito magro, fruto dos anos Temer e Bolsonaro, ambos os governos executores da mesma política econômica. Aquela que ataca aposentados, ataca salário de trabalhador e ataca direitos. Sob a promessa de gerar empregos e expansão econômica (duas tremendas fake news, como já sabemos!).