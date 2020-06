Fascistas e golpistas, não passarão!

O fascismo foi mobilizado no Brasil para o golpe de estado de 2016. Ciente de como o rompimento do pacto levaria a uma crise profunda do regime político, a burguesia preparou desde o início a solução de força. O golpe de 2016 foi o início de uma ditadura militar escancarada.

A interdependência entre golpe e fascismo é tal que nós do jornal O Homem Livre já em 2015 dizíamos que o golpe levaria ao fascismo. Denunciamos o golpe como parte do desenvolvimento fascista desde aquele ano. E agora, há quem queira preservar os golpistas na luta contra os fascistas.

Não tem como lutar contra o fascismo se aliando aos golpistas. Não se trata de separar pessoas conforme conceitos. O fenômeno fascismo brasileiro foi causado pelos golpistas, preparado e financiado pelos golpistas.

Diante dos atos antifascistas, diante da democracia real, a da rua, os golpistas vão todos recorrer aos milicos.

Derrubar Bolsonaro e deixar os golpistas é dar espaço e terreno para prepararem ainda melhor o fascismo para nos liquidar. Sim, os tais golpistas 'democratas' querem nos liquidar, só não falam abertamente como Bolsonaro.

Ser radical é ir à raiz dos problemas. Ser antifascista é derrubar os golpistas do poder. Derrubar os fascistas sem e com disfarce.

