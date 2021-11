Felipe Neto é um analfabeto político?

"Quando fazem as críticas a esse “analfabetismo político” caem em explicações morais que não explicam nada, sem procurar a origem do comportamento de toda uma geração de jovens de classe média adotou o analfabetismo político como prática" edit

A esquerda pequeno burguesa tem uma facilidade imensa de “lacrar” contra muitas pessoas, por exemplo dizendo que Felipe Neto era ou é um analfabeto político. Quando fazem as críticas a esse “analfabetismo político” caem em explicações morais que não explicam nada, sem procurar a origem do comportamento de toda uma geração de jovens de classe média adotou o analfabetismo político como prática. Felipe Neto é filho dos seus próprios e de falhas de uma proposta correta e uma iniciativa militante do próprio PT (inclusive do presidente Lula) que criou a gênese desse intitulado analfabetismo político.

Fiquei cansado de ouvir os discursos do Presidente Lula em que a redenção do povo trabalhador seria o acesso ao saber acadêmico para que ele se transformasse em “Doutor” e consequentemente participasse das benesses reservadas aos “doutores” na nossa sociedade capitalista, como resultado do esforço estatal de ingresso de grupos sociais outrora excluídos temos centenas de doutores (pessoas com formação superior) trabalhando como motoristas de Uber ou em outros empregos precários, em que não utilizam nem 1% da formação adquirida nos cursos superiores, ou seja, a frustração gera revolta.

Alguém poderia dizer, mas se continuasse os governos do PT, o país estaria crescendo e haveria assimilação dessa mão de obra qualificada. Sinto muito em dizer, mesmo que o PT continuasse no governo federal, mesmo que as estatais continuassem a investir em ciência e tecnologia, mesmo que os recursos do pré-sal fossem integralmente empregados essa juventude formada nas universidades não estaria muito melhor do que atualmente. Provavelmente a precarização do trabalho não seria tão grande, certamente para o povo que está comendo osso estaria comendo guisado de segunda e seus filhos não estariam morrendo de fome, ou seja, teríamos as três refeições por dia como tanto fala Lula.

O PT e Lula com seus diversos discursos adotaram a premissa que alguém com o diploma de nível superior e com os méritos de seu esforço (meritocracia) conseguiriam reproduzir as condições de exploração da pequena burguesia brasileira, com uma diferença, no lugar de a sua mãe ser a empregada doméstica a mãe de outra pessoa que seria.

Para justificar porque esse ganho no nível educacional não reproduz nos filhos do proletariado o mesmo que ocorre nos filhos da pequena burguesia, poderia partir para uma explicação sociológica, como a dada por Pierre Bourdieu sobre as hierarquias sociais, mas não farei isso pois só complicaria, só reforço, títulos acadêmicos não são instrumentos ascensão social de toda uma classe oprimida, mas se transformam somente um símbolo de legitimação de uma sociedade com classes criando a lenda urbana da chamada meritocracia.

É importante ressaltar que há também um número extremamente reduzido de jovens brilhantes das classes oprimidas ou da pequena burguesia que com ou sem diploma, como é o caso de Felipe Neto, conseguem um lugar numa nova burguesia ascendente onde o diploma é só um detalhe.

Felipe Neto, não é um produto do esforço do PT na criação de doutores, é simplesmente uma excepcionalidade que aproveitando uma brecha do mercado e características pessoais, vence dentro dessa lógica perversa do capitalista ignorando o processo que estão incluídos, não são analfabetos políticos, são simplesmente seres normais que no exemplo nem sabem por que ele e mais meia dúzia, no meio de milhares de blogueiros, conseguiram sucesso.

Em resumo: o desenvolvimento em massa de “doutores” não traz uma solução mágica, per si, para uma resposta de um desenvolvimento social do país e nem do desenvolvimento coletivo de todos, só continuam reproduzindo em parte a exploração existente na sociedade.

