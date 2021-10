Feliz dia dos professores e das professoras!

Apoie o 247

Feliz Dia do acorda, se arruma, vai pra escola. Dois períodos, recreio, dois períodos. Almoço. Dois períodos, recreio, dois períodos. Descansa. Descansa? Não! Preenche planilha, acessa o drive, acessa o Classroom, upload de atividade, corrige as devolutivas, dá retorno ao grupo C. De segunda a sexta. Sextou!!! Sábado letivo! Fim de semana!!! Ops, responde aluno no WhatsApp, responde pai no Messenger, responde mãe na ligação. Descansa! Descansa? Não! Prepara a aula da semana, planejamento, caderno de chamadas, conteúdos programáticos, objeto do conhecimento, habilidades, código alfanumérico. Segunda-feira: Acorda, se arruma, vai pra escola...

Férias de inverno? Férias? Recesso formativo. Formação no Meet, assiste, anota, preenche formulário. Reunião pedagógica, leia, estuda a CONAE. Datas comemorativas, faz lembrança, enfeita a sala, organiza atividades, compra mimos com tua verba. Páscoa, Dia das Mães, Festa Junina, noite e sábado na escola, cumpre horário, organiza apresentação, se veste de caipira, pinta o dente e faz sardas, junta prêmios pra pescaria; pesca, pipoca, pinhão, quentão, cadeia de taquara, casamento caipira.

Dia dos pais, Dia das Crianças, mimos, doces, lembrancinhas. Sete de setembro, ensaia e ensaia, organiza no ônibus, desfila, organiza no ônibus. Não corre, não grita, não empurra o coleguinha. Não joga bolinha de papel no colega. Não risca as mesas. Não joga lixo no chão. Não senta na mesa. Tira o pé da cadeira. Copia que eu vou apagar. Não risca os braços. Não pega a merenda do colega. Que resposta é essa na prova? Por que tua prova está em branco? Por que teu caderno está incompleto? Por que está virado pra trás? Por que tá de pé? Cadê o livro didático?

Profe, esqueci o caderno, esqueci o livro, ele pegou minha borracha, ele pegou minha caneta, o fulano disse isso, o beltrano fez aquilo. Profe, é pra copiar? Dá pra tirar foto do quadro? Posso apagar o quadro? Vale nota? Perde ponto? Ganha ponto? E se eu não fizer? Profe, quantos anos tu tem? Mas tu só dá aula? Profe, onde tu mora? Tu tem filhos? É casada? Eu te vi no mercado, eu te vi na padaria, eu te vi na loja, eu te vi, eu te vi...

Fim de ano! Natal, faz celebração, organiza apresentação, compra bombom, corta EVA, cola quente, glitter, papel colorido, enfeita a escola, recepciona as famílias. Entrega boletins. Conta a missa pros pais e mães, abraça, se despede. Olha o drive, as avaliações finais, fecha caderno, assina ponto, junta as tralhas e vai viajar.

Novo ano, turma nova, mesmas caras, mesmos hábitos, mesma rotina.

Acorda, se arruma, vai pra escola...

Feliz Dia dos Professoras e das Professoras! Feliz dia dos insistentes!

