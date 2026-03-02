Feminicídio, homofobia, anticomunismo e intolerância da extrema-direita

O feminicídio nos EUA não tem proporções semelhantes às do Brasil, embora seja também um país machista, mas de outro tipo. Aqui as taxas de feminicídio são mais altas. Há forte incidência de violência doméstica letal por parte de parceiros/ex-parceiros, dada a impunidade estrutural e a naturalização da violência contra a mulher.

O Estado, em ações de governos locais, ainda falha em prevenção, proteção e punição. O feminicídio no Brasil é epidêmico e socialmente tolerado em muitos contextos regionais.

Nos Estados Unidos, as taxas são menores diante as brasileiras. Ainda assim milhares de mulheres assassinadas por ano, a maioria dos casos envolvendo parceiros íntimos com armas de fogo presentes em grande parte dos homicídios. O risco de morte aumenta drasticamente quando o agressor tem acesso a armas.

Os EUA são também machistas. Mas o machismo lá opera mais por instituições e mercado, e menos por permissividade explícita à violência cotidiana.

As características do machismo americano é ter uma violência doméstica relevante, embora mais judicializada. A mulher tem maior controle sobre seu corpo feminino com aborto livre e direitos reprodutivos.

Mas a desigualdade salarial entre gêneros é persistente e a cultura de masculinidade é armada e agressiva. Além disso, há lá a estigmatização de mulheres pobres, negras e latinas. É um machismo legalmente mediado, não “cordial”.

A diferença crucial de forma é porque, no Brasil, o machismo é direto, cotidiano, muitas vezes explícito. Violência física letal age como continuação “natural” do controle masculino.

Nos Estados Unidos, o machismo é mais institucionalizado, filtrado por leis e mercado, mas é potencializado por armas. A letalidade aparece quando o controle falha — e a arma está à mão.

A interseccionalidade importa muito. Nos EUA, o risco é desigualmente distribuído contra mulheres negras, mulheres indígenas, mulheres latinas e mulheres pobres. Elas sofrem taxas de homicídio muito superiores à média nacional.

O machismo se combina com racismo e classe, como acontece no Brasil. Muda o padrão, não a lógica.

No Brasil, o feminicídio é mais frequente, mais naturalizado, menos prevenido. Nos Estados Unidos, o feminicídio menos frequente, mas mais letal quando ocorre, por causa das armas. Ambos são machistas, mas o Brasil é mais permissivo à violência direta e os EUA são mais eficientes em transformar controle em risco letal pontual.

Os EUA são um país homofóbico, tem intolerância contra não religiosos ou ateus, são anticomunistas. Para agravar, predomina a xenofobia e um complexo de superioridade diante os estrangeiros.

Isso ocorre em graus variados — e de forma contraditória. Os EUA não são homogêneos, porque compõem um país internamente cindido, onde tolerância e intolerância coexistem em tensão permanente.

Os EUA são, institucionalmente, menos homofóbicos diante o ocorrido no passado. Socialmente, ainda sim. Houve avanços reais em casamento igualitário, visibilidade LGBT e proteção legal em vários estados.

Mas a violência perdura contra pessoas LGBT (especialmente trans) de maneira ainda alta. Há um backlash conservador crescente e uso da pauta LGBT como bode expiatório eleitoral.O efeito rebote é a forte reação de setores conservadores da sociedade e políticos contra decisões progressistas ou liberais, geralmente do Poder Judiciário (ativismo judicial), em temas polêmicos como direitos LGBT, aborto ou meio ambiente. O objetivo é reverter essas decisões, atuando via Congresso.

É um país onde direitos avançaram por conflito, não por consenso. A homofobia não desapareceu — reagiu.

Há também intolerância contra não religiosos ou ateus, de forma peculiar. Os EUA são oficialmente laicos, mas profundamente religiosos no imaginário público. Políticos juram cargos “sob Deus” e ateus são vistos como um dos grupos menos confiáveis em pesquisas de opinião pública.

Em muitos contextos, declarar-se ateu gera desconfiança moral. Geralmente, é visto como “falta de valores”. Não é perseguição estatal aberta, mas estigmatização cultural persistente.

Os EUA são estruturalmente anticomunistas. O anticomunismo não é só ideológico, é fundacional da Guerra Fria e do Estado de segurança nacional.

Mesmo hoje “socialismo” é tratado como ameaça existencial. Quaisquer políticas sociais básicas são rotuladas como “comunistas”. O termo funciona como dispositivo de medo, não como conceito. Trata-se menos de debate econômico e mais de tabu civilizacional.

Predomina lá a xenofobia de maneira cíclica, seletiva e funcional. Estrangeiros são desejados como mão de obra, em trabalhos manuais, e rejeitados como cidadãos.

A xenofobia cresce em períodos de crise econômica, competição geopolítica e polarização política. Os alvos variam. No passado, eram irlandeses, italianos, judeus imigrantes, hoje, são discriminados latinos, muçulmanos, chineses. Paradoxalmente, os anglo-saxões foram, originalmente, os imigrantes em terras de nativos dizimados ou exterminados.

A xenofobia, na realidade, organiza o mercado de trabalho segmentado, não apenas o ódio cultural. A discriminação dos trabalhadores manuais estrangeiros é explorada como demagogia do populismo de direita.

Mas, de fato, existe um complexo de superioridade diante dos estrangeiros no chamado “excepcionalismo americano”. A ideia central é os EUA seriam a “nação indispensável”, um modelo universal de liberdade e democracia. É um falso “mito fundador”.

Tem como consequências a dificuldade de aprender com outros países ou povos, a naturalização de intervenções externas e a desqualificação de experiências não americanas. Não é arrogância individual apenas — é ideologia nacional.

Em síntese, os EUA combinam liberalismo jurídico com conservadorismo cultural, pluralismo social com hierarquias persistentes, e abertura ao mundo com excepcionalismo defensivo. Dito de outro modo, é um país capaz de produzir direitos avançados e, ao mesmo tempo, fortes reações de intolerância quando esses direitos ameaçam identidades, privilégios ou narrativas de superioridade.

A queda no turismo internacional nos EUA em 2025/2026, com previsão de perda superior a US$ 12 bilhões, é impulsionada principalmente por políticas imigratórias rígidas, aumento da burocracia para vistos, imagem negativa do país e custos elevados. O sentimento de aversão e a percepção de insegurança (racismo e armas) também afastaram visitantes.

Medidas mais rígidas de controle de fronteiras e retórica agressiva do governo Trump sobre imigração geraram incertezas, fazendo turistas estrangeiros optarem por destinos como Europa ou Japão. Aumento das barreiras para a obtenção de vistos e revisão na liberação de vistos permanentes, criaram medo de controles de entrada mais rigorosos.

A percepção negativa dos EUA, com preocupações relacionadas à violência armada e questões raciais, afetam a imagem de receptividade. A valorização do dólar e custos mais altos de viagem tornaram o país menos atrativo.

Paralisações temporárias do governo dos EUA (shutdowns) afetaram a operação de museus, parques nacionais e aumentaram filas em aeroportos, prejudicando o turismo. Houve menor fluxo de turistas latino-americanos, incluindo mexicanos e colombianos, e redução nas viagens de compras.

Apesar do turismo mundial estar em alta, os EUA destocaram-se com uma queda de cerca de 6% no fluxo de turistas internacionais em 2025.