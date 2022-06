Apoie o 247

Eric Nepomuceno, para o 247 - No meu tempo era muito comum ouvir que “filho de peixe, peixinho é”.

Pois neste Brasil destrambelhado onde vivemos está comprovado: filho de Queiroga, Queiroguinha é. Trata-se de um jovem de 23 anos, Antônio Cristóvão Neto, filho do ministro da Saúde Marcelo Queiroga, conhecido pelo diminutivo do sobrenome. Agora tentam denunciar um novo escândalo no governo do presidente da República.

Quem tenta? Ora, os de sempre – os comunistas que atacam o tempo inteiro, sem trégua.

Um governo, aliás, em que – sabemos todos – não há corrupção. Há, é verdade, as rachadinhas que os três filhotes presidenciais que atuam na política aprenderam com o pai. E também é verdade que o caçula recebe presentes e favores de empresários. Também se sabe que uma das ex-mulheres de Jair Messias compra imóveis caríssimos pagando em dinheiro vivo. E que a atual recebeu em sua conta bancária cheques depositados por um antigo faz-tudo do bando familiar.

Mas daí a dizer que a corrupção começa na família é absurdo.

Tem mais coisas estranhas acontecendo? Com certeza: milhões e milhões do tal “Orçamento Secreto” são desviados para compras sobrefaturadas, todo mundo se lembra do escândalo das tais propinas exigidas na compra de vacinas (e que nunca foi devidamente investigado) e por aí vai, mas dizer que existe corrupção só pode ser coisa dos comunista incrustrados na imprensa e – quem sabe? – com a ajuda de outros comunistas dependurados do Supremo Tribunal Federal. Marcelo Queiroga é médico. Substituiu no ministério da Saúde um general do Exército chamado Eduardo Pazuello, aquele alto especialista em logística que mandou para o Amapá equipamentos de emergência destinados, no auge da pandemia, para o Amazonas, e só por causa disso foi duramente criticado. Para a esquerdalha, ele foi sabujo de Jair Messias, e cúmplice do presidente na morte da maior parte dos quase 700 mil brasileiros levados por Covid.

Essa comunistada fala e repete que o fato de seu substituto ser médico não quer dizer nada, e apenas reforça que ninguém, absolutamente ninguém que integre o atual governo vale coisa alguma. Para essa gente inimiga da Pátria e dos homens de bem, basta ver como ele se opôs com ênfase à vacinação de crianças e adolescentes para ser criticado.

Agora ficamos sabendo que o Queiroguinha quer ser deputado federal pela Paraíba. E que o Queirogão faz de tudo para ajudar. Ora, é perfeitamente compreensível: todo pai deseja o melhor para o filho. Como no governo de Jair Messias não há corrupção de jeito nenhum, a ajuda do Queiroga pai para o Queiroga filho é simples: o rebento representa o ministro da Saúde em atos públicos, e mais, serve de intermediário para abrir as portas do ministério para receber prefeitos que saem de lá com verbas liberadas para a compra de ambulâncias o do que for. Claro que os comunistas do PSB pediram que a Procuradoria Geral da República abra uma investigação. Só falta algum comunista infiltrado na Procuradoria aceitar o pedido. Aí sim, ficará provado que o Brasil está perdido nas mãos de uma esquerda destruidora dos valores das famílias, a começar pelas de Jair Messias e do Queirogão e Queiroguinha.

