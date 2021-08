Filigranas

PRENDAS DOMÉSTICAS

Era uma mulher de tão baixa estima que contratou uma empregada doméstica para ficar vendo-a limpar a casa, lavar a louça e passar as roupas. Demitia marcialmente as assistentes do lar caso não lhe apontassem os erros que cometia. Teve que colocar dúzias delas na rua até encontrar a doméstica ideal: a senhora a impedia de almoçar enquanto não retirasse cada grão de pó dos cantinhos da casa.

FIM DE UMA ERA

Quando o dinossauro acordou o meteoro ainda estava lá, bem em cima dele.

ESPERA

Muitos alunos já estavam na sala onde via-se a placa: Oficina de Microcontos. O professor não começara a aula porque faltava chegar um dos inscritos. Foi quando entrou o anão.

PROCURA-SE

Empresa italiana tradicional procura um papa. Plano de saúde premium. Motorista. Uniforme funcional fornecido pelo empregador. Vale pão e vinho. Bônus anual. Exéquias com pompa e circunstância.

SOM NA CARTA

O carteiro anda numa moto amarela de carteiro. Mas, nenhum outro, tem um aparelho de som tocando música eletrônica na moto amarela. Só ele. A playlist, inclusive, não é das piores.

PROCEDIMENTO

Pressionou-lhe o peito mais uma vez. Ela, por fim, respirou, abriu os olhos e perguntou do unicórnio.

CAUSA MORTIS

As gêmeas nunca envelheciam. Décadas transcorriam e aquela mesma graça de sempre. Aos 50 pareciam adolescentes; aos 90 sequer lembravam balzaquianas. De repente, numa madrugada, se foram. De eficiência múltipla dos órgãos.

VEJA BEM

- Ó lá!

- O quê?

- Lá, rapaz!

- Sou cego, ilustre.

SEM TÍTULO

- Adeus.

- É só isso que você tem pra me dizer?

- Queria que eu dissesse o quê, arrume as malas e vamos ver as neves do Kilimanjaro?

- Queria.

- Pega o passaporte.

CRIAÇÃO LITERÁRIA

Roni já tinha no conto do feirante. Matoso, meio florestal demais. Azevedo, percorrido em todos os sentidos. Pedro, João, Lucas, bíblicos. Euclides, nem pensar. Nestor remete a Ulisses, Ulisses a Joyce. X.? É. Letra é bom, compromete menos.

LONG FILLER

Duce: Alguém tem fogo?

Caudilho: Olha o maçarico aqui.

Führer: Pega meu lança-chamas, melhor para charutos.

NEGATIVA

- Olha, pra mim, você não tem nada de democrata, de republicano, de libertário.

- Ah, posso dizer uma coisa?

- Não.

PERSONAGEM

Tem 56 anos e toca tuba. No quarto capítulo adoece e o entubam.

SOBRE AS ÁGUAS

Queria saber onde acabavam os rios. Decidiu navegar o da sua cidade até o fim. Aí entrou pelo que o sucedia, depois por outro curso d’água, bacias, arroios. Até mergulhar em um novo país, pulando de nascente à foz. Morreu na praia.

