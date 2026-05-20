Flávio Bolsonaro vai pedir para sair

A imagem que chega a mente é a estória de Teseu com o Minotauro. Para derrotar o monstro e escapar do Labirinto de Creta, Teseu teve a ajuda da princesa Ariadne. Ela lhe deu uma espada e um novelo de lã, para que ele pudesse marcar o caminho e encontrar a saída após a batalha. No caso de Flávio Bolsonaro e as implicações com o banco Master e o filme DARK HORSE, todos estamos dentro do labirinto envolvido em um emaranhado de lã sem conseguir chegar a luz do dia. A cada dia que passa, fica claro o envolvimento da amizade de Vorcaro e Flávio e as implicações de valores não explicados. E devido a isso, Flávio vai pedir para sair da campanha.

Não tem nenhuma parte da história de Flávio Bolsonaro e Vorcaro que esteja limpa ou simples de entender. Pois, o novelo enrolado vai cada vez piorar com o conta-gotas de problemas surgindo a todo instante. Cada vez fica mais claro que a história de se fazer um filme seria para arrecadar dinheiro ilimitado para campanhas chaves do PL, para custear Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos conspirando contra o Brasil, enriquecer a família Bolsonaro e no fim, com todos os problemas de produção, não seria lançado. Isso seria bom porque, por um lado o roteiro é muito duvidoso e mal escrito e por outro, já que nem tinha autorizações da Ancine, iria alegar perseguição política. Um fato como o da facada em Jair Bolsonaro para ganhar as eleições.

A realidade paralela não funciona numa disputa para presidente do Brasil. Antes, Flávio Bolsonaro andava com a camisa “o caso Master é do PT e o PIX é do Bolsonaro”e na primeira indagação sobre a relação dele com Vorcaro, disse que era mentira. Na segunda vez, apenas conheceu para pedir dinheiro para financiar o seu filme. Agora admite que visitou diversas vezes o banqueiro. Existe áudio de Flávio Bolsonaro com os banqueiros do Santander, Bradesco, pedido para darem dinheiro?

A cada dia o novelo fica mais emaranhado, cheio de pontas soltas, sem explicações plausíveis e revelando as entranhas do poder, pela extrema direita. Eram 61 milhões para Flávio Bolsonaro, 500 mil para Ciro Nogueira, imóvel de luxo para o presidente do BRB no Distrito Federal, jatinho para o Nikolas Ferreira, milhões para a campanha de Bolsonaro e Tarcísio. Lembrando que Flávio comprou uma mansão de seis milhões, pegando um empréstimo no BRB, sem ter patrimônio para isso, assim como tinha a loja de chocolate para lavar dinheiro. Tem como piorar?

Como todo especialista em lavar dinheiro, duas empresas repassaram dinheiro, sendo uma delas é uma produtora de filmes credenciada tardiamente na Ancine e também coloca WiFi para escolas públicas, recebeu 159 milhões de fundos investigados pela PF ligadas ao Vorcaro. A produtora do filme não confirma o recebimento de dinheiro de Vorcaro, Mário Frias não está no país para explicar, a casa de Eduardo Bolsonaro foi comprada depois desses aportes do Master. Muita gente da extrema direita está temerosa com o desenrolar desses fios, dessa trama do novelo de lã. Principalmente figuras grandes, da época do surgimento do Master, da liberação do Banco Central de Campos Neto, na época de Jair Bolsonaro. Hoje dois diretores do Banco Central nomeados por Campos Neto estão presos por receber dinheiro do Master. Um esquema da extrema direita para garantir dinheiro ilícito e impunidade.

A indignação do Brasil, menos para o bolsonarista raiz, é enorme e já incomoda também os Estados Unidos. O Juiz Scott Grossman já autorizou rastreamento de ativos vinculados a Vorcaro e ao Master. A Entre Investimentos, de Vorcaro, enviou 2 milhões de dólares para um fundo ligado a produção, sendo o administrador desse fundo o advogado de Eduardo Bolsonaro. A Sefer Investimentos, intermediária do filme, que já foi alvo da Polícia Federal, Recebeu fundos milionários, onde vem a ligação do dinheiro público de bolsonaristas do Brasil inteiro, entre eles, o ex-governador do Rio Cláudio Castro com o fundo de pensão.

Faz tempo que a direita está rachada e não estava contente com a candidatura de Flávio Bolsonaro e por esse motivo, é possível que ela mesmo deu um jeito de abrir as investigações com o conluio da grande imprensa para limar Flávio do jogo. Imaginando que aos indecisos migrariam para fora da campanha de Flávio, estão tentando escolher rapidamente um novo nome.

Não sabemos se Flávio está chamando seus aliados de idiotas ou se eles mesmo são idiotas. E pensar que idiotas já foi um elogio. Por muito tempo na Grécia, “idiota” foi o que, não se interessando pelo zelo coletivo, desdenhava a política, o oposto de cidadão. O primeiro xingamento de idiota foi uma crítica a omissão política.

Com certeza a extrema direita.