Flávio tenta explicar jet ski, mas se complica

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

Flávio Bolsonaro convocou coletiva às pressas, hoje,depois de circular a informação de que o jet ski que saiu da casa de Angra dos Reis, anteontem, e não voltou era o pilotado por ele.

“Não queremos sacanagem”, ele advertiu o ministro Alexandre de Moraes, na linguagem chula que é peculiar aos Bolsonaro, usando a tática do “a melhor defesa é o ataque”, a respeito de quem pediu providências ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco.

continua após o anúncio

É impressionante a desfaçatez! O senador que já foi investigado por rachadinha e lavagem de dinheiro e que teve familiares de chefe de milícia no gabinete dando lição de moral a um ministro do STF! E exigindo sua destituição ao presidente do Senado!

Ele contou que não voltou com seu pai e irmãos da pescaria porque foi devolver o jet ski a quem o emprestou a ele. E ficou para almoçar por lá.

continua após o anúncio

Acredite quem quiser.

Não disse para quem devolveu o jet ski, mas certamente a Polícia Federal vai perguntar.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.