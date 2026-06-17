Fogo no céu em Ubatuba

"Quais são as características dos 'anticristos', válidas principalmente por quem se apresenta como o 'Imperador do mundo', Donald Trump. O primeiro atributo é apresentar-se como uma divindade, como o fez com a figura Jesus Cristo curador. Outro traço é ser inimigo de toda a vida, sugerindo a seu povo a não tomar a vacina contra o Coronavírus e levando a guerra letal pelo mundo afora, com total desprezo da moral e da ética. Diz claramente que é ele que definirá o que é moral e ético. Outro componente é desconstruir mundialmente toda uma ordem econômico-social, baseado em regras, introduzindo o caos com efeitos danosos para todos e para os países mais pobres. Outra característica é impor a paz não pelo diálogo e pela diplomacia, mas pela força, seja econômica, comercial ou militar, vale dizer uma pacificação forçada. (…)".

Pelo exposto, será que já tivemos um anticristo “Made in Brasil” recentemente ou ele ainda está por vir? Nunca é demais lembrar que “(...) um povo doente, combalido, alimentado com informações tortas e maldosas, fácil de ser dominado, acaba sendo extremamente útil para determinados tipos de governos (…)” [3] e que o presidente do Brasil do período de 2019 a 2022 foi qualificado nessa época “(...) como um anticristo por estudiosos no assunto, depois de seus dois antecessores, Napoleão e Hitler, de acordo com alguns escritos e profecias." [3]

Para concluir, como estamos em ano eleitoral, devemos ficar atentos ao cardápio que nos é oferecido com os candidatos a presidente, governador, senador, deputado federal e deputado estadual. Saber escolher certo pode evitar dias tenebrosos para o período de 2027 a 2030, rechaçando nas urnas os candidatos com pauta, nitidamente, maldosa.

“Apesar de tudo eu ainda creio na bondade humana”. - Anne Frank.

Fontes

[1] “Pesadelos”. Artigo de Heraldo Campos de 30/05/2026.

https://cacamedeirosfilho.blogspot.com/2026/05/pesadelos.html

[2] "Ser Papa em tempos de 'anticristos'". Artigo de Leonardo Boff de 10/06/2026.

https://leonardoboff.org/2026/06/10/ser-papa-em-tempos-de-anticristos/

[3] “Menino do Brasil”. Artigo de Heraldo Campos de 20/02/2021.

https://cacamedeirosfilho.blogspot.com/2021/02/menino-do-brasil.html