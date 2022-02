A poetisa Cristine Nobre Leite comenta sobre a morte do “Pai da Negação”, Olavo de Carvalho edit

Cipó de Aroeira

Foi-se

Por Cristine Nobre Leite

As trevas do Olavismo

Causaram devastação

No meio dessa Nação

Como baixo mecanismo

Um torto idealismo

E anti filosofia

Tinha que, em algum dia

Ir abaixo, sucumbir

A morte a lhe cair

Rumo certo que seria

O guru da confusão

De falsa astrologia

Filosófo não seria

Com tanta contradição

Era o Pai da Negação

Pra ciência: xingamento

Seu pensamento sangrento

Fez jorrar a discordância,

O ódio, a intolerância

Em governo incongruento

Negacionismo reinou

Durante essa pandemia

E a vida com ironia

Ao Olavo não poupou

A Covid o infestou

Com ela a sua despedida

Sua recuada e partida

Para o desconhecido

Que seja logo esquecido

Com sua visão genocida

Foi sem pagar ao Caetano

Ao além, um caloteiro,

Mentiroso, embusteiro

Um exemplo desumano

Do lado de cá, o dano

Foi de grande extensão

O Brasil na contra mão

Com extremos direitistas

Mostrando em grandes revistas

Ideias de um vilão

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.