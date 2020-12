Um dia depois da eleição, o vírus COVID voltou a atacar com força e, pasmem, a cidade de São Paulo teve de retroceder para o nível amarelo. O que significa isso? edit

Há 53 shoppings centers em São Paulo, mas, o PSDB entende que tem de haver o 54º... do tamanho do parque do Ibiraquera!

Querem vender o parque do Ibiraquera para a turma da privada, para que o nosso parque vire shopping!!!!

Não dá para descrever a indignidade fétida disso.

Não bastasse isso, um dia depois da eleição o vírus COVID voltou a atacar com força e, pasmem, a cidade de São Paulo teve de retroceder para o nível amarelo.

O que significa isso?

Significa que o candidato, agora prefeito, como o governador, mentiram.

Se dissessem a verdade, provavelmente, o resultado das eleições seria diferente.

E, pior, quantas vidas essa mentira terá custado?

E se ficasse claro o movimento em direção do 54º shopping, no lugar hoje ocupado por um parque, o nosso parque, uma das áreas-símbolo da cidade, e uma das reservas de floresta urbana da cidade?

Provavelmente, o resultado das eleições seria diferente.

Mais uma vez a mentira decidiu o destino da democracia. Se viu isso também em Recife e Porto Alegre, entre outras.

E sabe por que? Porque os mentirosos sabem que não lhes vai acontecer nada! Sabe por que? Porque o TSE não pune o mentiroso. Foi assim em 2018, foi assim agora.

A mentira virou expediente.

Num dos poucos debates, o candidato Bruno Covas disse que havia recebido a cidade com um déficit de R$ 7 bilhões.

Mentira deslavada e dolosa, ele a recebeu com superávit de milhões.

Essa é uma informação que tem grande probabilidade de influenciar o eleitor, mas, o TSE não fez nada, isso é mentira dolosa, porém, o TSE não trata isso como crime, e, que fique claro, não é um crime contra o aviltado é um crime contra o eleitor, vicia a eleição... e não se resolve com direito de resposta.

Só se resolve com cassação da chapa. Como seria se o candidato soubesse que sua chapa poderia ser cassada?

Aliás, não é de hoje que o psdb usa esse expediente, tanto o Serra, quanto o Dória, registraram em cartório que não renunciariam ao mandato para disputar a eleição para governador do Estado, e descumpriram... era mentira... viciaram a eleição... sabiam que não aconteceria nada.

O capitalismo do mercado de ações é um grande jogo... e, no jogo, mentir é blefar... e blefar é tido como a arte da esperteza.

A passividade do TSE frente as fake news torna a eleição um jogo para espertalhões, isso é o fim do processo democrático.

Me lembro de um pastor evangélico famoso, que já não está mais entre nós, muito sério e muito respeitado, que quando descobriu que o mercado de ações não passava de um jogo, subiu ao púlpito e disse: “sei que muitos de vocês jogam nos sorteios, eu sempre os condenei... não o farei mais, porque nunca conseguirei que os ricos tratem o mercado mobiliário como um reles e danoso jogo.”

Gostaria que ele ainda estivesse por aqui para ouvi-lo falar das eleições no Brasil, sob a irresponsabilidade dos que deveriam garantir a lisura do processo.

Fraude não é só adulterar a apuração, fraude é, também, adulterar ou viciar o processo!

O conhecimento liberta. Saiba mais