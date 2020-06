Gabinete do ódio segue firme e forte cometendo crimes, na terra de ninguém das redes sociais

O gabinete do do ódio segue a todo vapor, disparando fake news, subindo hashtags falsas, implantando teorias negacionistas e conspiratórias. Destruindo reputações. As redes sociais, ao permitirem essa bandidagem, lavam suas mãos de sangue edit

Mais uma dia eu e a torcida do flamengo constatamos o óbvio. Lá do gabinete do ódio, algum funcionário de ressaca subiu a #ninguemderrunabolsonaro com um erro crasso, mas já era tarde demais, os bots entraram em ação e lá estava a # nos assuntos mais comentados do Twitter. (imagino Carluxo super irritado quando esse tipo de coisa acontece).

Esse tipo de erro escancara o que nós já falamos desde 2018. A rede de mentiras criada pelo clã miliciano segue a todo vapor, subindo assuntos, disseminando absurdos e nenhum responsável pela rede social faz nada.

Vamos lá: todos nós sabemos que subir uma # não é fácil. Exige mobilização nas redes, correntes, muita divulgação. Não dá para conceber que uma # irá ser o assunto mais comentado do Twitter em questão de segundos.

Outra questão são as contas que fazem esse tipo de postagem: poucos seguidores, raras fotos e sempre focadas apenas no bolsonarismo.

Nesses dias atrás eu fui cercada por esses bots no Facebook. Provavelmente usei algum algoritmo específico e eles sondaram minhas postagens.

Fui perseguida durante horas e de forma sincronizada. Os robôs apenas regiam com risadas às minhas postagens e enchiam meu spam com a mesma mensagem, idêntica:Uma foto do Bolsonaro com uma mensagem tosca.

Me dei ao trabalho de fuçar algumas contas que invadiram meu Facebook. Todas criadas recentemente, posts contendo apenas ações de Bolsonaro. Que coincidência, não?

Esse tipo de ação criminosa mostra que a rede miliciana de robos cresce e está muito bem, obrigada. Ontem foi uma mamadeira de piroca, quando muitos deixaram de votar no Haddad acreditando que o Petista era um pedófilo. Qual reputação irão destruir amanhã? Qual eleição será disputada à base de mentiras sórdidas?

Enquanto isso, de dentro do Palácio do Planalto, eles seguem impunes, divulgando mentiras com dinheiro público. E sim, Mark Zuckerberg e afins não estão nem aí se suas redes sociais se transformam em um celeiro fétido e nebuloso.

