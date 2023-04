General criticado pela ultradireita toma posse em autarquia para empréstimos a militares

A Fundação Habitacional do Exército (FHE) é uma entidade pública de direito, criada no governo do general João Batista Figueiredo edit

Os que olham com mais atenção para a área militar sabem que as divisões existem, as rivalidades idem, e as disputas são figadais. Na época da ditadura (1964/1985) as promoções eram acompanhadas como verdadeiro Fla X Flu e os resultados seguidos de uma semana de futricas pela imprensa, num incessante enxovalhamento de biografias.

No período de trevas recente, esse clima voltou. Não mais por razões ideológicas ou de egolatria, como naqueles tempos, mas desta vez a disputa se dava por poder e dinheiro. Foi assim que vimos vir à tona novamente termos risíveis e caquéticos como: “os melancias”, (verde oliva por fora, mas vermelhos comunistas, por dentro), como eram designados, naquela época, os que pendessem, por exemplo, favoravelmente à “abertura”, ainda que lenta e gradual.

No final da campanha eleitoral para a presidência, em 2022, alguns generais de posição destacada no Exército mereceram do núcleo duro dos apoiadores do candidato da ultradireita, o epíteto de “melancias”. Um deles, o general de Exército Valério Stumpf Trindade, que iniciou a trajetória militar em 1975 e galgou o generalato em 2011.

O general tomou posse, no último dia 12 de abril, na presidência da Poupex - autarquia dedicada a empréstimos imobiliários para atendimento à “família militar”. A esta altura, é preciso dizer que numa publicação voltada para o meio militar, na sua posse o fato mais destacado foi que a sua chegada ao posto de quatro estrelas se deu por decreto assinado por Dilma Rousseff, então comandante-em-chefe das Forças Armadas. Uma nítida picuinha, para reforçar o rótulo. Stumpf foi também comandante militar do Sul e chefe do Estado-Maior do Exército. Ele substitui o general de Exército Araken de Albuquerque. A publicação dá conta de que a Poupex tem sete generais na diretoria e possui ativos da ordem de 6.5 bilhões de reais em poupança, tendo conquistado um superávit líquido 323.823 milhões em 2022.

A Fundação Habitacional do Exército (FHE) é uma entidade pública de direito, criada no governo do general João Batista Figueiredo. A instituição, com mais de 1.300 funcionários, é o caminho tomado pelos militares e pensionistas do Exército, Marinha e Aeronáutica, para realizar empréstimos consignados e principalmente para contratar financiamentos imobiliários com cálculos diferenciados. Leia-se, facilidades que os civis não costumam ter.

