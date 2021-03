Genocídio com requintes de crueldade nas escolas de SP

O governador “científico” e “garoto-propaganda” da vacina ineficaz que não chega para a população, João Doria (PSDB), juntamente com o prefeito da Capital paulista, Bruno Covas (PSDB), tomaram em suas mãos a liderança da política criminosa de toda a direita de levar à morte centenas de milhares de pessoas ou até milhões, enquanto encenam que estão fazendo de tudo para “salvar vidas” e a agir segundo as normas da ciência.

Na prática, diante da perda de autoridade do governo ilegítimo de Jair Bolsonaro, esses governantes assumiram a política do MEC (Ministério da Educação) que, no governo Bolsonaro, tornou-se o reduto de alguns dos elementos mais reacionários do País e que tem como eixo, nesse momento, defender o retorno às aulas para favorecer os mercadores do ensino pago e os banqueiros, que querem as Escolas abertas para garantir seus lucros às custas da expropriação da população.

Os tucanos, “científicos”, adotam assim mesma politica de Bolsonaro, Trump e toda extrema direita de manter as Escolas abertas, com resultados visíveis: dados preliminares e parciais levantados pelos Sindicatos dos professores estaduais (APEOESP) e dos trabalhadores da Educação do Município de São Paulo (Sinpeem), além de dados anda mais parciais das Escolas privadas (que escondem ainda mais as informações) apontam mais de 3 mil infecções de professores, funcionários e estudantes e mais de 100 mortes (veja a lista parcial dos assassinados pelos governos genocidas de Doria e Covas no final desta coluna).

Essa política genocida não pode ser contida com discursos, lives e outras ações na internet, bem como por meio de inúteis ações junto ao Judiciário e Ministério Público, como defendem e praticam certos setores da esquerda pequeno burguesa, alguns dos quais, como o PSOL, vem se colocando, sistematicamente contra a necessária greve da nossa categoria aprovada diante da reabertura das escolas no mês passado.

Junto com o PCdoB, o PSOL integra a ala da esquerda que defende e trabalha pela “frente ampla”, ou seja, a frente da esquerda e das organizações dos trabalhadores com a direita golpista, com políticos e organizações anti povo, como Dória, Covas, FHC e seu PSDB, o partido da Globo e seus funcionários como Luciano Huck, o DEM de Rodrigo Maia e Eduardo Paes (que eles apoiaram no segundo turno das eleições do Rio), dentre outros genocidas e sua politica contrária à greve, única arma efetiva de luta contra esses governos, evidencia que a defesa de seus interesses está para eles muito acima da defesa dos interesses dos trabalhadores e do povo.

Mesmo sob toda a pressão popular contra o crime da volta às aulas (a maioria dos pais sequer está mandando seus filhos para as Escolas), mesmo com os resultados criminosos, os tucanos mantém essa politicamente, enquanto fecham bares, parques, pequeno comércio etc. evidenciando que querem derrotar os professores e sua luta custe o que custar.

A vitória de Doria e Covas com o fim da greve (como defende o PSOL) seria a derrota não só de todos os professores, mas também de todos os trabalhadores e da juventude que precisam se levantar contra a ofensiva dos tucanos, bolsonaristas e toda a direita na defesa de suas vidas, empregos etc.

É evidente que a greve mostra a fraqueza e a paralisia de toda a burocracia sindical (que só se movimenta para defender seus próprios interesses, como nas eleições) e a confusão e os estragos que a política de capitulação da esquerda diante dos governos “científicos” provocam no ativismo. A tarefa é por meio de uma imensa luta política, da organização da vanguarda combativa e da mobilização dos trabalhadores superar essa confusão e, de forma alguma, render-se a ela.

Mais do que nunca arregaçar as mangas para fazer vitoriosa a mobilização os educadores.

Uma questão de vida ou morte para todo nós.

Vítimas de Dória e Covas nas Escolas

LISTA PARCIAL DE MORTOS PELA REABERTURA DAS ESCOLAS

1 Sandra Sampaio (E.E. Dario Monteiro de Brito / Itaim)

2 Teresa Hatori (Itaim)

3 Natanael (Vl. Curuçá)

4 Cláudio Lopes Ferro (Itaquá)

5 Meire Santana (E.E. Prof Victório Américo Fontana)

6 Luzia (EMEF João Franzolin)

7 Ana Cláudia

8 Flábia Negri (E.E. Wilma Maria)

9 Waldemar (EMEF Humberto de Campos)

10 Roselene Rodrigues

11 Ana Hilário (DRE Butatã)

12 Raquel (CEI Leõezinhos)

13 José (E.E. Carlos Gomes Cardim)

14 Cristiane Machado (EMEI Maria Aparecida Godoy Ramos)

15 Valéria (A.D.) (Emef Gastão Moutinho)

16 Vera Schiss (Emef Amadeu Amaral / dre Penha)

17 Cláudio – EMEF Carlos Augusto (inspetor)

18 Professora (E.E. Nossa senhora Aparecida)

19 Professor Salvador (EE Jardim beatriz)

20 professora Luzia

21 professora Beta ( escola Camilo/ Mogi das cruzes)

22 professor Afrânio Santos de Melo

23 professor Zoroastro (E.E. João Ramalho)

24. prof Cida (ex diretora no Eudoro Villela)

25. prof Dri (CEI Parque Boturussu)

26. Gislande Santos ( prof de informática/ Diadema/ Etec Juscelino Kubitschek)

27. Debora Concordia (Coordenadora/ CEI Jd. Capela)

29. Guamá jaccoud ATE (EMEF Milton Ferreira – dre Capela do Socorro)

30. Professor Luciano (E.E. Duglas Teixeira Monteiro)

31. Professor Luiz Henrique/ suicídio ( EMEF City Karaguá)

32. Professora Elvani ( rede estadual)

33. Professora Danielle Fortunato. (Geógrafa zona norte)

34. Professor Onofre ( E.E. Dom Pedro)

35. Prof Benedito Galavote ( E.E. Laurinda)

36. Professor Lenine

37. Prof Marisa (EMEF Maurício Simão)

38. Prof Roque – história (E.E. Ayres Neto)

39. Hosana Pimentel

40. Sandra (Isaltino de Mello / Manoel Borba Gato)

41. Prof Fátima (dirigente sindical da apeoesp)

42. Flavio Reginaldo Rocha (E.E. Fadlo Haidar)

43. Rita Cassimiro (Diadema)

44. professor Odilom(Emef João Doria)

45. Tânia (E.E. Eulália Silva)

46. Luiz Carlos Biloto Filho (E.E. Vereador Valter)

47. Prof Solange Toseti ( EMEF Armando Salles de oliveira)

48. Professor Luís (EMEF Paulo Nogueira Filho)

49. Prof. Rosângela Soares Lizas (EMEF Osvaldo Quirino Simões)

50. professor João Cesar Pinheiro (professor de geografia nas redes municipal e estadual)

51. Professora Célia Neves (CEI Célia Peres Sunhiga)

52. Professor Valmir Bastos (EJA)

53. Professora Suelen Cunha

54. Professor Israel (Diretor/ EMEF Presidente João Pinheiro)

55. Professora Tânia (EMEF Juarez Távora)

56. Professora Jucimeire de Souza Bispo

57. Professora Leda Simplício

58. Diretora Beatriz

59. Diretora Maria Beatriz de Lana (E.E. prof Cesar Yasigi)

60. Professor Michel (Palmira/ São Bernardo)

61. Professora Rosemeire ( E.E. Walter Fusco)

62. Professora Gibean (E.E. Mario Manoel)

63. Professora Maria Rosa Sacher (E.E. Itiro Muto/colégio Pinheiro)

64. Joel Nunes Lorena (ETEC de Cidade Tiradentes)

65. João Vitor (EMEF Jardim Eliana/ EMEF Jd. Sipramar)

66. Professora Helen Leal ( rede estadual/. Franco da Rocha)

67. Professora Ana Cleonice ( EMEF Jardim das Laranjeiras)

68. Diretora Janina (EMEI Anhanguera)

69. Diretora Conceição (CEI Jardim Souza)

70. Sidnei Paixão Antunes (Arte educador e produtor) 71. Professora Sandra (ex PMSP atuava na Diretoria Guarulhos Norte)

73. Diretor Abdias ( rede estadual)

74. David Barbosa da Silva (cei Jd. São Vicente)

75. Professora Cláudia (E.E. Jardim da rosas)

76. Professora Talita ( CEU EMEF Caminho do mar)

77. Professor Antônio César Pereira (E.E. Professor José Maria Perez Ferreira)

78. ATE Fernando Donizetie Claudiano (CEU Formosa)

79. professor João Carlos Nascimento (Etec Guaianazes)

80. Professora Roberta (supervisora na prefeitura de Diadema)

81. Professora Sara Tavares (EMEF Mario Schonberg)

82. Regina Aparecida dos Santos Tomaz (E.E. Prof Luiza Rofsen)

83. ATE Daniela Aparecida de Almeida (EMEF imperatriz dona Amélia)

84. AVE Andrezza Celso da Silva (EMEF José Kauffmann)

85. Professora Luciana Hansen

86. Professora Rosane Maria Soeiro (EMEI Bertha Luz)

87. Sérgio Augusto (EMEF Euzébio Rocha Filho)

88. Professora Vanessa Itri (Prefeitura de SP)

89. Diretora Gisele (CEI Shallom)

90. Professora Rosane (EE Visconde de Inhaúma)

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.