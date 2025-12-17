Geração Z, algoritmos e o risco de desestabilização no Brasil

Entre a frustração política e a captura algorítmica da indignação, a Geração Z emerge como um território decisivo da disputa pelo poder. Às vésperas de 2026, compreender esse fenômeno deixou de ser opcional para quem pretende defender a democracia brasileira.

Introdução

As pesquisas de opinião mais recentes indicam um dado que não pode ser tratado como detalhe periférico: o apoio ao governo Lula entre os jovens é frágil, volátil e significativamente inferior ao observado em outras faixas etárias. Em um país historicamente marcado por ciclos de mobilização juvenil, esse dado não expressa apenas preferência eleitoral. Ele sinaliza disponibilidade política, isto é, um terreno social aberto à disputa, à captura simbólica e à reorientação do descontentamento.

Ao mesmo tempo, a política deixou de ser mediada apenas por partidos, sindicatos, imprensa ou instituições tradicionais. Plataformas digitais e algoritmos passaram a organizar a visibilidade dos conflitos, a hierarquizar indignações e a acelerar processos de mobilização coletiva em escala inédita. Nesse novo ambiente, frustração social não permanece latente. Ela circula, se amplifica e se transforma rapidamente em ação.

Em diferentes partes do mundo, levantes recentes protagonizados por jovens revelam um padrão comum: ausência de liderança formal, forte carga emocional, linguagem simbólica compartilhada e rápida conversão da indignação em mobilização. Esses movimentos não nascem necessariamente de projetos políticos estruturados, mas de ecossistemas digitais que recompensam o choque, a simplificação moral e a sensação de pertencimento imediato.

Às vésperas de 2026, o Brasil se encontra exatamente nesse cruzamento histórico. Uma juventude frustrada, um sistema de mediação política enfraquecido e uma arquitetura algorítmica que favorece a radicalização criam as condições para que conflitos sociais sejam deslocados do campo democrático para dinâmicas de instabilidade. Ignorar essa convergência não é prudência. É miopia estratégica.

A janela histórica: juventude, frustração e disponibilidade política

A juventude nunca foi, na história, um sujeito político estável. Em períodos de crescimento econômico, expansão de direitos e horizonte de futuro, tende a se integrar de forma difusa à ordem vigente. Em momentos de crise, estagnação ou bloqueio de expectativas, converte-se rapidamente em força de ruptura. Não por vocação revolucionária abstrata, mas porque ocupa estruturalmente o ponto mais sensível da reprodução social: a transição entre formação, trabalho e autonomia material.

O que as pesquisas recentes revelam no Brasil não é uma rejeição ideológica madura ao governo Lula por parte da Geração Z. O que aparece é algo mais perigoso e historicamente recorrente: frustração difusa, baixa identificação política e ausência de vínculo afetivo com a institucionalidade. Apoio frágil não significa oposição organizada. Significa disponibilidade. Um estado social intermediário no qual a indignação ainda não se converteu em projeto, mas já se desligou da confiança.

Sob a lente do materialismo histórico-dialético, esse fenômeno não pode ser explicado apenas por fatores culturais ou comunicacionais. Ele está enraizado em contradições materiais profundas. A Geração Z ingressa na vida adulta em um contexto de precarização do trabalho, encarecimento da moradia, crise climática permanente, hipercompetição educacional e sensação generalizada de futuro bloqueado. A promessa de mobilidade social, que estruturou o pacto democrático nas décadas anteriores, não se apresenta mais como horizonte concreto.

Historicamente, é nesse tipo de contexto que a juventude se torna o elo fraco da hegemonia. Não porque rejeita conscientemente a democracia, mas porque deixa de perceber nela um instrumento eficaz de transformação de sua própria condição. Quando a política institucional não oferece mediações visíveis entre esforço individual e melhoria material, abre-se um vazio. E vazios, na política, nunca permanecem vazios por muito tempo.

Essa condição de disponibilidade política é o ponto central do alerta. Ela não produz automaticamente protestos, muito menos levantes. Mas cria um terreno fértil para a captura simbólica da frustração, especialmente quando mediada por dispositivos que operam fora do tempo lento da organização política tradicional. Ao contrário das gerações anteriores, a Geração Z não espera que o conflito amadureça. Ela o vive em tempo real, sob estímulos contínuos e recompensas emocionais imediatas.

É nesse sentido que a fragilidade do apoio jovem ao governo não pode ser lida como dado eleitoral isolado. Trata-se de um indicador estrutural de vulnerabilidade democrática. Uma juventude sem mediações sólidas, submetida a pressões materiais intensas e inserida em ecossistemas digitais altamente reativos não é, por definição, um ator progressista ou conservador. É um ator em disputa.

Reconhecer essa janela histórica não é estigmatizar a juventude, nem culpabilizá-la. É compreender que, nas condições atuais, ela se tornou o principal terreno de disputa política do país. E que, sem uma resposta estratégica à altura, a frustração que hoje se expressa em distanciamento pode amanhã se converter em força de desestabilização.

O colapso da mediação política na era dos algoritmos

Durante grande parte do século XX, os conflitos sociais foram absorvidos, organizados e processados por sistemas de mediação relativamente estáveis. Partidos políticos, sindicatos, movimentos sociais, imprensa, universidades e igrejas funcionavam como instâncias intermediárias entre frustração social e ação coletiva. Esses espaços não eliminavam o conflito, mas o traduziam em linguagem política, o inscreviam em programas, ritmos e formas institucionais. A democracia representativa, com todas as suas limitações, operava justamente nessa zona de mediação.

Esse sistema entrou em colapso progressivo nas últimas décadas. A erosão não se deu por uma única causa, mas por uma convergência histórica: desindustrialização, precarização do trabalho, crise de legitimidade dos partidos, financeirização da economia e, sobretudo, a ascensão das plataformas digitais como principal arena de socialização, informação e disputa simbólica. O que antes era mediado por instituições passou a ser filtrado por algoritmos.

A lógica algorítmica não organiza conflitos com base em projetos, programas ou interesses de classe. Ela organiza visibilidade. Premia engajamento, intensidade emocional, polarização e repetição. Nesse ambiente, a política deixa de ser um processo de construção coletiva e passa a operar como fluxo contínuo de estímulos. O que ganha centralidade não é a capacidade de transformar a realidade, mas a capacidade de capturar atenção.

Para a Geração Z, essa transformação é estrutural. Diferentemente de gerações anteriores, que ingressaram na política por meio de organizações ou experiências coletivas duráveis, os jovens de hoje entram em contato com o conflito político principalmente por meio de feeds personalizados, vídeos curtos e narrativas fragmentadas. A mediação institucional não desapareceu formalmente, mas perdeu centralidade cognitiva e afetiva. Ela deixou de ser o lugar onde o sentido da política é produzido.

Esse deslocamento tem consequências profundas. Sem mediações, a frustração social não é traduzida em demandas estruturadas. Ela circula de forma bruta, imediata, muitas vezes moralizada. Problemas complexos passam a ser percebidos como traições, corrupções ou conspirações. A política deixa de ser um campo de disputa de interesses e passa a ser um teatro de indignações sucessivas, sem acúmulo e sem horizonte.

Nesse contexto, a crise não é apenas de representação, mas de inteligibilidade. O jovem frustrado não encontra canais claros para compreender por que sua vida não melhora, quem decide, onde pressionar e como transformar. O algoritmo oferece uma resposta simples: alguém é o culpado, algo foi roubado, o sistema é ilegítimo. Essa resposta não organiza a realidade, mas produz alívio momentâneo, pertencimento e identidade.

O colapso da mediação política também altera a temporalidade da ação coletiva. Instituições operam em tempos longos: negociação, deliberação, implementação. Plataformas operam em tempos curtos: trending topics, ciclos virais, escândalos de 24 horas. Quando a política passa a ser vivida majoritariamente no tempo do algoritmo, a paciência democrática se dissolve. A expectativa de resposta imediata se torna regra, e qualquer frustração adicional alimenta novas ondas de indignação.

É nesse vazio de mediação que se inscreve o risco central. Uma juventude politicamente frustrada, sem vínculos institucionais sólidos e imersa em ecossistemas algorítmicos não encontra caminhos graduais de transformação. Ela se move por choques. E choques, na história, raramente fortalecem democracias quando não são canalizados por instituições capazes de absorvê-los.

O problema, portanto, não é apenas comunicacional. Não se trata de “falar melhor” com a juventude. Trata-se de reconstruir mediações em um ambiente que foi desenhado para corroê-las. Enquanto isso não ocorre, a política institucional disputa atenção em um terreno que não controla, contra sistemas que prosperam justamente na instabilidade, na simplificação e na aceleração do conflito.

Indignação, atenção e a nova morfologia do protesto

A transformação mais profunda da política contemporânea não está apenas nas plataformas, mas na forma como elas reorganizaram a economia da atenção. Em um ambiente saturado de estímulos, a visibilidade tornou-se o recurso escasso. E, nesse regime, a indignação é a moeda mais eficiente. Ela mobiliza rapidamente, gera engajamento intenso e cria laços identitários imediatos, ainda que frágeis e voláteis.

Os algoritmos aprenderam cedo essa lógica. Conteúdos que despertam raiva, choque moral, medo ou sensação de injustiça são sistematicamente premiados com alcance ampliado. Não porque haja uma intenção política explícita, mas porque essas emoções mantêm usuários conectados por mais tempo. O resultado é uma dinâmica estrutural: conflitos complexos são reduzidos a narrativas simples, personalizadas e emocionalmente carregadas, enquanto explicações estruturais perdem espaço.

É nesse ambiente que emerge a nova morfologia do protesto. Diferentemente das mobilizações clássicas, ancoradas em organizações, lideranças e programas, os protestos contemporâneos tendem a ser horizontais, episódicos e acelerados. Eles não se constroem a partir de um projeto político elaborado, mas de uma sucessão de gatilhos emocionais que convergem momentaneamente em ações coletivas.

A indignação, nesse modelo, não é um meio para um fim. Ela é o próprio motor da mobilização. Vídeos curtos, imagens simbólicas, frases de impacto e denúncias fragmentadas substituem plataformas políticas. O protesto se organiza como evento, não como processo. Importa menos o que vem depois do ato do que a intensidade do engajamento durante sua explosão viral.

Para a Geração Z, essa forma de ação é quase naturalizada. Crescida em ambientes digitais que recompensam reação imediata, essa geração vivencia a política como experiência sensorial contínua. A fronteira entre informação, entretenimento e ativismo se dissolve. O protesto se torna, ao mesmo tempo, expressão de identidade, performance pública e resposta emocional a um fluxo constante de estímulos.

Essa dinâmica altera profundamente o sentido da ação coletiva. Ao invés de acumular força ao longo do tempo, os movimentos se esgotam rapidamente. A ausência de mediação programática dificulta a conversão da mobilização em conquistas duráveis. Cada novo episódio precisa ser mais intenso que o anterior para romper a saturação do feed. A escalada emocional passa a ser condição de visibilidade.

Esse padrão não é neutro do ponto de vista político. Movimentos baseados predominantemente em indignação são altamente vulneráveis à captura. Sem estruturas internas claras, sem lideranças reconhecidas e sem mecanismos de deliberação, eles podem ser facilmente reorientados, amplificados ou esvaziados por atores externos ao próprio movimento. A energia gerada não pertence a quem a produz, mas a quem consegue direcioná-la.

A nova morfologia do protesto, portanto, não elimina o conflito social. Ela o reorganiza em ciclos curtos, intensos e pouco cumulativos. Em vez de construir hegemonia, produz instabilidade. Em vez de disputar projetos de sociedade, disputa narrativas momentâneas. Em contextos de frustração juvenil elevada, esse modelo cria uma combinação perigosa: mobilização rápida, baixa previsibilidade e alta permeabilidade à manipulação simbólica.

Compreender essa lógica é fundamental para entender por que a indignação juvenil contemporânea não pode ser analisada apenas como expressão espontânea de descontentamento. Ela é também produto de uma arquitetura técnica que transforma emoções em vetores de ação coletiva, muitas vezes dissociados de qualquer horizonte democrático consistente.

Semiótica de combate: símbolos pop e mobilização da Geração Z

Uma das características mais marcantes das mobilizações juvenis contemporâneas é o deslocamento do centro da política do discurso para o símbolo. Em um ambiente saturado de informação, no qual textos longos, programas e explicações estruturais perdem tração, a comunicação política passa a operar por signos visuais, referências culturais compartilhadas e códigos afetivos de reconhecimento imediato. A política deixa de ser apenas argumentativa e se torna, cada vez mais, semiótica.

Para a Geração Z, a cultura pop não é entretenimento acessório. Ela constitui uma linguagem comum, um repertório simbólico transnacional e um espaço de formação identitária. Séries, animes, jogos, memes e narrativas ficcionais fornecem molduras morais simples, personagens arquetípicos e conflitos claramente definidos entre bem e mal, opressor e oprimido. Quando transpostos para a política, esses elementos oferecem atalhos cognitivos poderosos.

Símbolos pop funcionam como tecnologias de mobilização porque condensam emoções complexas em imagens facilmente replicáveis. Eles produzem pertencimento imediato, dispensam explicações longas e atravessam fronteiras nacionais com enorme facilidade. Uma bandeira, um personagem ou um gesto reconhecível pode operar como senha de identificação coletiva, permitindo que indivíduos dispersos se percebam como parte de um mesmo corpo simbólico, mesmo sem organização formal.

Esse processo não é espontâneo nem ingênuo. Em ecossistemas digitais, símbolos são escolhidos, testados e amplificados conforme sua capacidade de gerar engajamento. Aqueles que produzem maior reação emocional e maior reconhecimento tendem a se impor. A política, nesse contexto, passa a ser mediada por signos que carregam mais intensidade estética do que densidade programática. A forma ganha centralidade sobre o conteúdo.

O uso de referências como bandeiras de animes, slogans importados de narrativas ficcionais ou estéticas de resistência global revela um deslocamento importante. O conflito político deixa de ser ancorado em demandas concretas e passa a ser vivido como batalha simbólica. O adversário não é mais um conjunto de políticas ou interesses, mas uma entidade abstrata, frequentemente desumanizada, identificada como “o sistema”, “o inimigo” ou “a tirania”.

Essa semiótica de combate favorece leituras simplificadas da realidade. Ao traduzir conflitos sociais complexos em narrativas morais fechadas, ela reduz o espaço para mediação, negociação e compromisso. O mundo passa a ser percebido em termos binários, e qualquer tentativa de nuance é interpretada como traição ou covardia. Em contextos de frustração juvenil, essa lógica é especialmente potente, pois oferece clareza emocional onde a realidade material é ambígua.

O aspecto transnacional desses símbolos amplia ainda mais seu potencial desestabilizador. Diferentemente de discursos políticos tradicionais, fortemente ancorados em contextos nacionais, a cultura pop circula globalmente. Símbolos utilizados em protestos em um país podem ser rapidamente apropriados em outro, criando a sensação de pertencimento a uma luta global, ainda que as condições locais sejam distintas. Essa circulação contribui para a importação de frames e estratégias que nem sempre dialogam com a realidade brasileira.

O risco central não está no símbolo em si, mas em sua capacidade de substituir o debate político por uma estética de confronto permanente. Quando a política se reduz à disputa simbólica, o conteúdo se esvazia e a radicalização se torna o principal critério de autenticidade. Nesse ambiente, a frustração deixa de buscar soluções e passa a buscar inimigos.

A semiótica de combate, portanto, não é um detalhe cultural. Ela é parte integrante da nova engrenagem de mobilização juvenil. Ao operar como linguagem política simplificada, emocionalmente carregada e facilmente replicável, ela se torna um vetor eficaz de aceleração do conflito social. Em mãos responsáveis, poderia ser instrumento de conscientização. Em ecossistemas desancorados de mediação democrática, transforma-se em combustível para a instabilidade.

O caso brasileiro: ecossistemas digitais e capacidade instalada

No Brasil, os elementos descritos até aqui não operam no vazio. Eles se articulam em ecossistemas digitais concretos, com atores, rotinas, linguagens e infraestruturas já em funcionamento. O risco não decorre de uma explosão espontânea de insatisfação juvenil, mas da existência de capacidade instalada para capturar, organizar e direcionar essa insatisfação quando determinados gatilhos são acionados.

Esses ecossistemas não se apresentam, necessariamente, como estruturas centralizadas ou hierarquizadas. Funcionam como redes flexíveis, distribuídas, capazes de se reorganizar rapidamente em torno de pautas específicas. Influenciadores, páginas temáticas, canais de vídeo, perfis de comentário político e grupos de difusão cumprem papéis complementares. Uns produzem indignação, outros a interpretam, outros oferecem enquadramento moral, e outros cuidam da logística simbólica e operacional.

A juventude é o público central desses ambientes. Linguagem informal, estética pop, humor ácido e referências culturais compartilhadas criam uma sensação de proximidade e autenticidade que a comunicação institucional raramente alcança. A política aparece diluída em entretenimento, memes e narrativas de denúncia. O engajamento não exige filiação, disciplina ou compromisso duradouro. Basta reagir, compartilhar e participar do fluxo.

Nesse cenário, movimentos organizados e iniciativas com ambição política mais clara encontram terreno fértil. A frustração juvenil já está presente; o trabalho passa a ser o de canalizá-la. Cursos, comunidades, eventos presenciais, campanhas de mobilização e discursos anti-institucionais funcionam como etapas de um mesmo processo de formação política informal. Não se trata de doutrinação clássica, mas de socialização contínua em um universo simbólico específico.

O aspecto mais sensível desse ecossistema é sua capacidade de operar simultaneamente em múltiplas plataformas. Conteúdos nascem em ambientes de alto alcance emocional, como vídeos curtos, e depois migram para espaços de maior densidade discursiva, como lives e comentários longos. Em seguida, são traduzidos em chamadas para ação em canais paralelos. Essa cadeia permite que uma indignação difusa se transforme, em pouco tempo, em mobilização coordenada.

Há precedentes recentes de como esse processo funciona no Brasil. Mobilizações digitais surgidas a partir de pautas pontuais conseguiram ocupar ruas, pressionar instituições e pautar o debate público em questão de dias. Em muitos casos, a ausência de lideranças formais não impediu a ação coletiva; ao contrário, dificultou a responsabilização e ampliou a sensação de legitimidade espontânea. O “ninguém lidera” tornou-se, paradoxalmente, uma forma de liderança distribuída.

O problema central não é a existência desses ecossistemas em si. Em uma democracia, a pluralidade de atores e narrativas é esperada. O risco emerge quando esses ambientes operam predominantemente sob lógica anti-institucional, rejeitando qualquer forma de mediação democrática e promovendo a deslegitimação sistemática do Estado, da política e das instituições. Nesse caso, a crítica deixa de ser instrumento de aperfeiçoamento democrático e passa a funcionar como vetor de corrosão.

Às vésperas de 2026, a combinação entre frustração juvenil, ecossistemas digitais ativos e horizonte eleitoral cria um cenário particularmente sensível. A energia política disponível pode ser rapidamente convertida em pressão institucional, instabilidade ou tentativas de ruptura simbólica. Não se trata de afirmar que tal desfecho é inevitável, mas de reconhecer que as condições objetivas para sua materialização estão presentes.

Ignorar essa capacidade instalada seria um erro estratégico grave. Ela não se constrói de um dia para o outro e não se desfaz com respostas improvisadas. Compreendê-la, mapeá-la e enfrentá-la democraticamente é condição necessária para preservar a governabilidade e evitar que a frustração legítima de uma geração seja instrumentalizada contra o próprio regime democrático.

2026 no horizonte: cenários de desestabilização e risco institucional

Com a aproximação de 2026, os elementos analisados convergem para um ponto crítico. Não se trata de prever eventos específicos, mas de mapear cenários plausíveis a partir de condições objetivas já existentes. A história política recente demonstra que processos de desestabilização raramente surgem do nada. Eles se constroem por acúmulo, ensaio e repetição, até que um gatilho aparentemente contingente acelere dinâmicas latentes.

O primeiro cenário possível é o da instabilidade episódica, marcada por mobilizações rápidas, intensas e de curta duração. Um episódio específico — ligado à educação, ao custo de vida, à segurança pública ou à regulação das plataformas — funciona como catalisador. A indignação se espalha por redes de alta visibilidade, converte-se em mobilização pontual e se dissipa sem produzir efeitos estruturais imediatos. Isoladamente, esse tipo de episódio não ameaça a democracia. Repetido e acumulado, contribui para um ambiente de desgaste institucional permanente.

Um segundo cenário, mais sensível, é o da instabilidade prolongada, em que ciclos sucessivos de indignação se sucedem sem intervalo suficiente para recomposição da confiança pública. Nesse contexto, cada nova crise é lida como confirmação de uma narrativa prévia de ilegitimidade. O debate público se torna refém de uma lógica de escândalo contínuo, e a política institucional passa a operar defensivamente, sempre reagindo ao último choque. A governabilidade se fragiliza, e decisões estratégicas se tornam cada vez mais difíceis.

O terceiro cenário envolve a captura política da frustração juvenil. Aqui, ecossistemas digitais organizados conseguem traduzir indignação difusa em adesão a projetos explícitos de poder. A retórica anti-institucional se combina com promessas simplificadas de solução, frequentemente ancoradas em discursos de ruptura, moralização extrema ou deslegitimação do adversário. A juventude deixa de ser apenas um ator instável e passa a ser base mobilizada de projetos que operam à margem ou contra a lógica democrática.

O cenário mais crítico é o da convergência tóxica, quando diferentes campos ideológicos, apesar de divergirem em quase tudo, passam a compartilhar um mesmo efeito político: a corrosão da confiança nas instituições. Nessa situação, críticas legítimas, insatisfações reais e denúncias pontuais se somam a campanhas de desinformação, enquadramentos simplificadores e ataques sistemáticos à política enquanto tal. O resultado é um ambiente de desorientação coletiva, no qual soluções autoritárias passam a parecer aceitáveis para setores crescentes da sociedade.

Em todos esses cenários, a Geração Z ocupa um lugar central não por predisposição ao golpismo, mas por sua posição estrutural. Jovens frustrados, sem mediações sólidas e imersos em ecossistemas algorítmicos reativos são mais sensíveis a choques simbólicos e mais rápidos na mobilização. A política, quando não dialoga com esse grupo de forma consistente, cede espaço para que outros atores ocupem esse vazio.

O risco institucional não está na existência de protestos ou críticas, que são inerentes à democracia. Ele reside na possibilidade de que conflitos sociais legítimos sejam deslocados para dinâmicas de instabilidade contínua, sem canais de resolução, sem horizonte programático e sem compromisso com a preservação do regime democrático. Em um ano eleitoral, esse deslocamento ganha gravidade adicional, pois afeta não apenas o debate público, mas a própria percepção de legitimidade do processo político.

Antever esses cenários não é exercício de pessimismo, mas de responsabilidade estratégica. A história ensina que democracias não colapsam apenas por ataques frontais, mas por erosão gradual, quando sinais claros são ignorados até que a resposta já não seja mais possível.

Conclusão — A bússola democrática

O risco que se desenha no horizonte brasileiro não é a juventude, nem a crítica, nem a mobilização social. O risco é a captura da frustração em um ambiente onde a política perdeu mediações e os algoritmos passaram a organizar o conflito. Quando isso ocorre, a indignação deixa de buscar transformação e passa a produzir instabilidade. Não por projeto consciente, mas por ausência de direção democrática.

A Geração Z não é um corpo homogêneo nem um sujeito naturalmente antidemocrático. Ela é, antes de tudo, uma geração pressionada por contradições materiais profundas e socializada em ecossistemas digitais que recompensam o choque, a simplificação e a radicalização simbólica. Ignorar essa condição não fortalece a democracia. Apenas transfere sua mediação para sistemas que não respondem ao voto, à deliberação ou à responsabilidade pública.

A repressão não é resposta. Ela acelera a dinâmica que pretende conter. O silêncio tampouco é solução. Ele deixa o terreno livre para que outros ocupem o vazio. A única saída estratégica é a reconstrução ativa da mediação política com a juventude, combinando políticas materiais visíveis, linguagem compatível com o tempo presente e enfrentamento direto das engrenagens algorítmicas que transformam frustração em instabilidade.

Às vésperas de 2026, o alerta é claro. Democracias não entram em crise apenas quando são atacadas de fora, mas quando deixam de falar com dentro. Quando a política abdica de organizar o conflito social, outros o farão em seu lugar. E, quando os algoritmos passam a mediar a relação entre juventude e poder, o preço cobrado costuma ser alto.

Este não é um chamado ao medo, mas à lucidez. Ainda há tempo. Mas o tempo é político, não algorítmico.

Ensaio publicado originalmente em <código aberto>