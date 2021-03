Gilmar impede liberdade de Queiroz

"Como foi um ministro do STF que determinou a prisão domiciliar de Queiroz, ela não poderia ser revogada por decisão do STJ. Durou pouco a alegria de Queiroz", escreve o jornalista Alex Solnik edit

Por Alex Solnik

Durou pouco a alegria de Queiroz, que esperava ficar livre a partir da decisão da 5a Turma do STJ que revogou, por 3 a 2 sua prisão domiciliar.

Queiroz foi preso a 19 de junho de 2020, flagrado na casa do advogado da família Bolsonaro, Fredrick Wassef, em Atibaia, onde estava foragido.

No dia 9 de julho, as prisões foram relaxadas pelo presidente do STJ, João Otávio de Noronha que mandou o casal para prisão domiciliar, durante plantão, contrariando decisão do relator do caso, ministro Felix Fischer.

No mês seguinte, a 13 de agosto, Fischer revogou a decisão de Noronha, mandou Queiroz e a mulher de volta à cadeia.

No dia seguinte, 14, o ministro do STF Gilmar Mendes revogou a decisão de Fisher: graças a um habeas corpus mandou o casal, novamente, para prisão domiciliar.

Como foi um ministro do STF que determinou a prisão domiciliar de Queiroz, ela não poderia ser revogada por decisão do STJ, instância inferior, motivo pelo qual a prisão domiciliar foi revogada, mas Queiroz e a mulher continuam em prisão domiciliar.

Gilmar, que no ano passado tirou Queiroz da cadeia, agora impede que ele fique livre.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.