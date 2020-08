Globo imita Bolsonaro e não responde por que Messer entregava pacotes de dólares para os Marinho

O colunista Jeferson Miola afirma que a Globo copia Bolsonaro quando o assunto e Dario Messer. Ele pergunta: "ora, com tal riqueza de detalhes, a Rede Globo está obrigada a responder: por que, ao longo do período, Messer entregou milhões de dólares em dinheiro vivo e em moeda estrangeira na sede da emissora?" edit

Bolsonaro não responde por que Fabrício Queiroz, o parceiro de pescarias, capataz e gerente financeiro dos esquemas criminosos do clã depositou R$ 89 mil na conta bancária da sua esposa Michele Bolsonaro.

Quando perguntado a respeito, Bolsonaro se descontrola totalmente e reage com raiva e violência. Ameaça “encher de porrada” a boca de jornalista e xinga repórter de otário, bundão, safado …

Uma reação, enfim, que seria incompatível para quem não tivesse nada a esconder.

A Rede Globo imita Bolsonaro e não responde por que Dario Messer “entregava de duas a três vezes por mês quantias que oscilavam entre 50.000 e 300.000 dólares” “em espécie para os Marinho”, conforme reportagem da revista Veja sobre delação do “doleiro dos doleiros”.

Segundo Messer, “a entrega dos pacotes de dinheiro acontecia dentro da sede da Rede Globo, no Jardim Botânico”, e “os destinatários do dinheiro seriam os irmãos Roberto Irineu (Presidente do Conselho de Administração do Grupo Globo) e João Roberto Marinho (vice-presidente do Grupo Globo)”.

Na delação, Messer também detalhou que “a pessoa que recebia o dinheiro na Globo era um funcionário identificado por ele como José Aleixo”.

De acordo com Fernando Brito, editor do site Tijolaço, Aleixo “não só sempre foi o homem forte das finanças da Globo, como assessorava o próprio Roberto Marinho em suas movimentações financeiras desde os tempos dos acordos com a Time Life que permitiram a construção do império”.

Como se observa, na delação o “doleiro dos doleiros” não economizou detalhes acerca [1] da quantia de dinheiro vivo entregue – pacotes com entre 50 mil a 300 mil dólares; [2] da regularidade de entrega – de duas a três vezes por mês; [3] dos destinatários do dinheiro – os irmãos Roberto Irineu e João Roberto; [4] do receptador do dinheiro – José Aleixo e [5] do local de entrega – dentro da sede da Rede Globo no Jardim Botânico.

Ora, com tal riqueza de detalhes, a Rede Globo está obrigada a responder: por que, ao longo do período, Messer entregou milhões de dólares em dinheiro vivo e em moeda estrangeira na sede da emissora?

Tanto a Rede Globo como Bolsonaro devem apresentar suas respostas. Afinal, em matéria de corrupção, formação de quadrilha e lavagem de dinheiro, a lei deve valer para todos, se as instituições de fato funcionam normalmente.

