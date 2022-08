Golpe a la carte

Apoie o 247

Saber alimentar-se é essencial para saúde do corpo e da mente. Mas a escolha dos ingredientes precisa ser feita com cuidado, evitando-se excessos, tendo prudência nas porções e justeza no uso dos temperos. Ouso comparar a arte da culinária à boa governança: esta também visa buscar o equilíbrio, harmonizar elementos contrários, lidar com as peculariedades e produzir novas possibilidades saudáveis.

Há porém uma cadeia de restaurantes originada do Ceará que parece querer desrespeitar esses limites e instaurar uma " Nouvelle Cuisine" política, especializada em pratos antidemocráticos. É explícita na intenção de estimular o golpe às instituições eleitorais, concitando mestres cucas de meia tijela a agir contra a vontade das massas plebeias. Evoca receitas passadas de tempero castrense, de não saudosa memória, triste cardápio de violências e de abusos. O pior surrupia da freguesia a livre escolha das iguarias de sua preferência. Segundo reportagem do jornalista Gilberto Amado, esse germe conspiratório integra o caldo grosso de empresários reacionários, decididos a usar seu poder para “apimentar” o clima do segundo semestre de 2022 e mesmo depois disso. O pior cedem o comando da cozinha ao siderado tirano tresloucado, deixando-o livre e desimpedido para transformar seus comensais em cobaias de receitas demasiadamente indigestas. Afinal a arte culinária requer não somente talento, mas sensibilidade aos sentidos dos que degustam seus acepipes, pois a boa cozinha sabe-se aninhada nas memórias e riquezas da cultura popular. Nesse sentido pratos também traduzem aspirações populares, pertencimentos coletivos, tradição de gerações que não pode ser conspurcada.

Como alternativa a essa culinária de mau gosto dos endinheirados, convém aos cidadãos comuns prudência para não se deixar contaminar pelo azedume de ressentimentos mal ajambrados. Mais do que nunca será necessário manter o espírito cívico para coibir, denunciar e agir contra tais agressões ao regime democrático. Ao invés de atacá-lo, é preciso sim tonificar o corpo democrático com o alimento espiritual do debate livre e o respeito às regras do jogo. Sejamos como as palmeiras de nossa terra, que balançam ao vento mas seguem firmes em suas raízes. Afinal, do mesmo modo que um coco nunca poderá ser um bambu, conspirações não serão nunca política, ditadura não é democracia.

